Según relató, ese era su gran objetivo antes de dedicarse de lleno al automovilismo de pista. “Antes de adentrarme en el mundo de la Fórmula 1, mi sueño era correr el Rally Dakar”, reveló. Y enseguida aclaró en qué vehículo le gustaría hacerlo. “Me gustaría hacerlo en motos. En auto también, pero en motos es mucho más extremo, depende mucho más de la capacidad individual del piloto”, explicó.