Resumen para apurados
- Franco Colapinto reveló a Cadena 3 su deseo de correr a futuro el Rally Dakar en motos, motivado por la exigencia extrema de la prueba y la admiración por los hermanos Benavides.
- El piloto de Alpine señaló que era su meta previa a la F1. Los salteños Kevin y Luciano Benavides ganaron múltiples títulos en la categoría que Colapinto planea aprender a pilotar.
- Aunque hoy prioriza culminar la temporada de F1, su objetivo a largo plazo suma interés al Dakar, siguiendo la tendencia de otros pilotos de élite como Fernando Alonso.
Franco Colapinto tiene un deseo que va más allá de los circuitos de la Fórmula 1. En una entrevista con Cadena 3, el piloto argentino de Alpine contó que le gustaría disputar alguna vez el Rally Dakar y que su preferencia es hacerlo en la categoría de motos, en la que brillaron los hermanos salteños Kevin y Luciano Benavides.
Según relató, ese era su gran objetivo antes de dedicarse de lleno al automovilismo de pista. “Antes de adentrarme en el mundo de la Fórmula 1, mi sueño era correr el Rally Dakar”, reveló. Y enseguida aclaró en qué vehículo le gustaría hacerlo. “Me gustaría hacerlo en motos. En auto también, pero en motos es mucho más extremo, depende mucho más de la capacidad individual del piloto”, explicó.
En ese contexto, no dudó al nombrar a sus referentes. “Admiro mucho a los hermanos Benavides y a todos los pilotos que participan en motos”, sostuvo. Además, dejó en claro que la idea tendrá que esperar. “Cuando aprenda a andar en moto, y no importe tanto si me lesione o no, me gustaría intentarlo y vivir la experiencia”, agregó.
Los Benavides, la referencia
Kevin ganó el Dakar en 2021 con Honda, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en conquistar la categoría motos, y repitió el título en 2023 con KTM. Luciano, por su parte, fue campeón del mundo en 2023 y se quedó con el Dakar 2026 con KTM.
Luciano, además, atraviesa días clave: disputa en Abu Dhabi, la misma ciudad donde Colapinto cerrará la temporada de la Fórmula 1, la última fecha del Mundial de Rally Raid. El salteño llegó a la definición como segundo, a 13 puntos de su compañero en Red Bull KTM, el australiano Daniel Sanders.
El deseo del argentino se conoció pocos días después de que Fernando Alonso anunciara que correrá el Dakar 2027 con Aston Martin. La próxima edición del rally se disputará del 6 al 23 de enero entre Portugal y Marruecos. Por ahora, Colapinto tiene la cabeza puesta en el cierre de su temporada, con las fechas de Qatar y Abu Dhabi.