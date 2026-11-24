Resumen para apurados
- Alexander Zverev cerró 2026 como N°1 del ranking ATP tras las Finals de Turín, temporada donde el tenis argentino ubicó a diez jugadores dentro del Top 100.
- El alemán mantuvo la cima pese a caer en la final ante Carlos Alcaraz. Por el lado argentino, Francisco Cerúndolo lideró la nómina nacional al finalizar en el 20° puesto.
- Con tres figuras en el Top 50 y la Copa Davis por disputarse, el tenis argentino consolida una sólida base competitiva de cara a la próxima temporada en el circuito.
La temporada 2026 del circuito masculino llegó a su fin con las ATP Finals de Turín y dejó a Alexander Zverev en lo más alto del ranking mundial. El alemán terminó el año como número uno pese a perder la final ante Carlos Alcaraz, mientras que el tenis argentino cerró el calendario con diez jugadores dentro del Top 100, con Francisco Cerúndolo como el mejor ubicado.
Zverev sumó 10.350 puntos y quedó por delante de Jannik Sinner, segundo con 7.950, y de Alcaraz, tercero con 7.600. El español, que se consagró en Turín tras vencer al alemán por 6-2 y 7-6 (6), terminó a 350 unidades del italiano y a 2.750 del líder.
El estadounidense Ben Shelton quedó cuarto (5.570) y el ruso Daniil Medvedev cerró el Top 5 (4.220). Detrás se ubicaron el francés Arthur Fils (3.825), el italiano Flavio Cobolli (3.680) y los estadounidenses Frances Tiafoe (3.590) y Taylor Fritz (3.300). La gran novedad entre los diez mejores fue el español Rafael Jódar, décimo con 3.234 puntos.
Los diez argentinos del Top 100
Cerúndolo terminó en el puesto 20, con 2.220 puntos, tras ganar el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen’s. Detrás quedaron Tomás Etcheverry (29°), que en 2026 consiguió su primer título en el circuito, en el ATP 500 de Río de Janeiro, y Thiago Tirante (47°), que cerró la mejor temporada de su carrera.
Mariano Navone (49°), Sebastián Báez (53°) y Juan Manuel Cerúndolo (54°) también terminaron entre los 60 mejores del mundo. Completan la lista Camilo Ugo Carabelli (65°), Facundo Díaz Acosta (66°), que ganó seis títulos Challenger en la temporada, Román Burruchaga (79°) y Marco Trungelliti (92°).
Con las ATP Finals como último torneo individual de relevancia, el ranking ya dejó definida la foto de la temporada. La actividad internacional, de todos modos, todavía tendrá un capítulo por equipos con la Copa Davis. Para el tenis argentino, el balance deja a diez representantes entre los 100 mejores y a tres de ellos dentro del Top 50.