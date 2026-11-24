La temporada 2026 del circuito masculino llegó a su fin con las ATP Finals de Turín y dejó a Alexander Zverev en lo más alto del ranking mundial. El alemán terminó el año como número uno pese a perder la final ante Carlos Alcaraz, mientras que el tenis argentino cerró el calendario con diez jugadores dentro del Top 100, con Francisco Cerúndolo como el mejor ubicado.