Tras un llamado al 911, personal policial constató que Rapallo presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo. Parte de la discusión previa había circulado en redes: ambos se desplazaban en vehículos distintos por una avenida de Vicente López e intercambiaban reproches. En ese material, Rapallo le advirtió a De León que el seguro del vehículo figuraba a su nombre y que no cubriría un eventual choque.