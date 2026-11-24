Resumen para apurados
- En el feriado de la Soberanía, 1,41 millones de turistas se movilizaron en Argentina, una baja del 17,4% atribuida a ingresos ajustados y menos días de descanso.
- El gasto real cayó 30,3% y la estadía promedió dos días, con foco en el excursionismo y reservas de último momento tras el impacto de feriados previos en el presupuesto.
- De cara al verano, los destinos lanzan promociones para alentar reservas y enfrentan el reto de prolongar la permanencia del visitante en un contexto de consumo moderado.
El fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía dejó en el mapa turístico argentino una postal de bolsillo: escapadas breves, destinos próximos y gastos medidos al detalle.
Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante los últimos tres días se movilizaron 1,41 millones de turistas en todo el país y generaron un impacto económico directo de $ 332.557 millones, en un escenario atravesado por las restricciones en el ingreso familiar y la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de mes por la visita del papa León XIV, que ya habían absorbido parte de la capacidad de gasto y desplazamiento de los hogares.
La comparación interanual exhibió un retroceso pronunciado en ambos frentes. La cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, mientras que el desembolso total registró una contracción real del 30,3%, una vez descontada la inflación acumulada del período.
Detrás de esa merma operaron factores de calendario y de bolsillo: el año pasado el descanso por el Día de la Soberanía se había extendido durante cuatro jornadas, frente a los tres días actuales, lo que acotó el margen para traslados de larga distancia y empujó a muchos viajeros a optar por circuitos cercanos a sus lugares de residencia.
Con menos jornadas disponibles y presupuestos más estrechos, el tiempo de permanencia también se acortó respecto de la temporada previa. La estadía promedio se ubicó en dos días -apenas por encima del 1,8 registrado en el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días de noviembre de 2025- y el gasto promedio diario por turista llegó a $ 118.770, lo que implicó una baja real del 3,1% frente al año anterior. En una economía de tono recesivo, la combinación de menos viajeros, permanencias cortas y consumos más cautelosos marcó el pulso general del descanso.
El movimiento estuvo lejos de ser parejo en todo el territorio nacional. A diferencia de lo ocurrido en octubre, el comportamiento resultó marcadamente heterogéneo: mientras algunas plazas alcanzaron niveles elevados de ocupación al calor de fiestas populares, competencias deportivas y agendas culturales específicas, otras mostraron una demanda moderada. En ese esquema ganó peso el excursionismo -los traslados por el día, sin pernocte-, que sostuvo la actividad en comercios, locales gastronómicos y propuestas recreativas pero quedó por fuera de los indicadores tradicionales de ocupación hotelera. En Santa Fe, por caso, se estimaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados, una relación que ilustró el peso del paseo de jornada completa frente al alojamiento pago.
Sobre la hora
La lógica del viaje espontáneo también condicionó la operatoria del sector. De acuerdo con el informe de CAME, las contrataciones se concentraron sobre la fecha de salida, con una fuerte incidencia de reservas de último momento y planificación flexible.
Esa modalidad favoreció las escapadas cortas, pero complicó la previsibilidad de alojamientos y prestadores turísticos, que debieron ajustar sus expectativas y tarifas a medida que avanzaba el fin de semana. A ello se sumaron diferencias metodológicas entre los relevamientos provinciales, ya que algunos distritos computaron transporte, gastronomía y entretenimiento mientras otros relevaron solo rubros puntuales.
En paralelo, la búsqueda de alternativas accesibles reorientó los consumos hacia propuestas gratuitas, ferias, espacios naturales y actividades al aire libre. Desde la entidad empresaria remarcaron que las decisiones estuvieron guiadas por la necesidad de controlar gastos y advirtieron que el desafío para las localidades ya no consiste solo en atraer visitantes, sino en lograr que extiendan su estadía y amplíen su consumo en los servicios locales.
Otro rasgo distintivo del feriado fue el protagonismo de los propios residentes desplazándose dentro de sus provincias, impulsados por celebraciones regionales y encuentros culturales que distribuyeron movimiento en pequeñas localidades y emprendimientos cercanos, aunque con menor huella estadística que el turismo con alojamiento. Con la temporada de verano cada vez más próxima, numerosos destinos aprovecharon además el fin de semana para intensificar acciones de promoción y lanzar descuentos con la mira puesta en estimular futuras reservas.
Tendencia: se movilizaron casi 15 millones de personas durante los 10 fines de semana largos
En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones. La actividad turística mostró una creciente vinculación con los desplazamientos de los propios residentes. Las ferias, los encuentros culturales y las propuestas recreativas no solo atrajeron visitantes de otras provincias, sino que incentivaron viajes dentro de cada territorio.