Tendencia: se movilizaron casi 15 millones de personas durante los 10 fines de semana largos

En lo que va de 2026 se registraron 10 fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Excluyendo también el feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario por persona de $ 111.537. El impacto económico acumulado superó los $ 3,7 billones. La actividad turística mostró una creciente vinculación con los desplazamientos de los propios residentes. Las ferias, los encuentros culturales y las propuestas recreativas no solo atrajeron visitantes de otras provincias, sino que incentivaron viajes dentro de cada territorio.



