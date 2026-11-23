Resumen para apurados
- Tucumán Rugby se coronó campeón del torneo M-19 Veco Villegas en Marcos Paz tras vencer 10-8 a Jockey de Córdoba con un try decisivo de Felipe López Frías.
- El ajustado 10-8 representó una revancha deportiva para el plantel tras perder la final anual de la categoría, recuperando este certamen luego de cuatro años.
- La consagración consolida a esta camada juvenil en el club y afianza a figuras como López Frías de cara a su futura proyección en el plantel superior verdinegro.
En las finales hay momentos que pueden cambiar una historia. En partidos cerrados, donde los espacios escasean y cada avance cuesta demasiado, encontrar el camino al ingoal puede marcar la diferencia entre la gloria y la frustración. Felipe López Frías tuvo ese privilegio. El forward apoyó el único try de Tucumán Rugby en la victoria por 10-8 frente a Jockey de Córdoba y quedó ligado para siempre a la conquista del Torneo de Clubes Campeones M-19 “Veco Villegas”, que el conjunto de Marcos Paz volvió a ganar después de cuatro años.
El desenlace tuvo un valor especial para el jugador, que encontró en esa conquista la recompensa a una temporada de mucho esfuerzo. “Es un orgullo. Se ve reflejado todo el esfuerzo que hicimos durante el año. Estoy muy contento por mis compañeros y por todos los que nos apoyaron”, expresó López Frías, todavía con la satisfacción de haber alcanzado uno de los objetivos más importantes del año.
Su try resultó determinante en una final en la que el margen de error era mínimo. Sin embargo, lejos de quedarse con los aplausos por haber sido el encargado de apoyar la pelota, el forward puso el acento en el trabajo colectivo y en el esfuerzo de todo el equipo para construir la jugada que terminó en conquista.
“Cuando empezamos a penetrar, no hay que pensar mucho. Hay que agarrar la pelota e ir para adelante. Justo se me dio a mí, pero siento que esto es mérito de todos los jugadores”, explicó.
Detrás de la consagración también hubo una historia de superación. Tucumán Rugby había sufrido un golpe durante la temporada al perder la final del campeonato de M-19. Aquella derrota pudo haber dejado una marca difícil de superar, pero el grupo mantuvo la confianza y encontró en el Veco Villegas una oportunidad inmejorable para cerrar el año de la mejor manera.
“A pesar de que perdimos, nunca bajamos la cabeza. Sabíamos que este equipo podía más y eso nos llevó al triunfo”, aseguró el autor del try que terminó siendo decisivo para recuperar el trofeo.
La alegría tuvo, además, un significado especial por el rival y el escenario. En 2022, la última vez que los “Verdinegros” habían levantado la copa, también habían derrotado a Jockey de Córdoba. Cuatro años después, la historia volvió a repetirse ante el mismo adversario y con Tucumán Rugby celebrando en su propia casa.
Para López Frías, la posibilidad de festejar con sus compañeros y devolverle el título a la institución tuvo un sabor difícil de comparar. “No hay nada más lindo que tener la Copa en casa”, afirmó.
El futuro también lo encuentra con una idea clara: seguir vinculado al club que lo acompañó durante su formación y que fue parte fundamental de este logro. Antes que cualquier objetivo individual, el forward prioriza estar a disposición de Tucumán Rugby y devolverle todo lo que recibió.
“El club nos ayuda en todo momento. Quiero estar siempre para lo que el club necesite”, concluyó.
Su nombre quedará asociado a una de las conquistas más importantes del rugby juvenil verdinegro. Felipe López Frías tuvo la oportunidad de apoyar el try que encaminó la victoria y devolvió al Veco Villegas a las vitrinas de Tucumán Rugby. Pero su mirada va más allá de una conquista personal: el verdadero premio fue compartir la gloria con sus compañeros después de un año de esfuerzo, revancha y perseverancia.