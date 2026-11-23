El desenlace tuvo un valor especial para el jugador, que encontró en esa conquista la recompensa a una temporada de mucho esfuerzo. “Es un orgullo. Se ve reflejado todo el esfuerzo que hicimos durante el año. Estoy muy contento por mis compañeros y por todos los que nos apoyaron”, expresó López Frías, todavía con la satisfacción de haber alcanzado uno de los objetivos más importantes del año.