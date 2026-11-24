- “Un refugio para mi libertad”, de Javier Soria Noguera. “Este libro de memorias transcurre en el Tucumán de la dictadura, el machismo y la homofobia, pero no es un testimonio de época: es un canto a la ternura como acto de resistencia. Aquí conviven el primer amor, la violencia callejera y una abuela que en un velorio susurra picardías al oído. El autor escribe con humor y sin lágrimas fáciles. Conversa consigo mismo y juega a la casa con hojas de níspero. Su mirada es la de quien aprendió que la aceptación primero tiene que venir de adentro. Abrir este libro es entrar a un lugar seguro donde, al fin, todo está bien”, detalla Fabricio JIménez Osorio en el prólogo. Se trata del primer libro de Soria Noguera, quien alterna la escritura con su trabajo de diseñador de interiores y profesor de yoga. El tema de “Un refugio para mi libertad” es la identidad, reafirmada -en sus propias palabras- “cuando nadie intenta cambiarnos; cuando el otro simplemente nos deja ser y aparece algo muy valioso llamado refugio”. Narrados con la forma de breves capítulos, los recuerdos de Soria Noguera parten de la primera infancia y van enganchándose conforme pasa el tiempo y esa identidad se consolida. (Libros Tucumán Ediciones)