Resumen para apurados
- Editoriales independientes de Tucumán lanzaron cinco nuevos libros de autores locales que abarcan géneros como cuentos, memorias, poesía y literatura infantil.
- Publicadas por sellos como Libros Tucumán y La Papa, las obras incluyen textos de Lorenzo Verdasco, Celina Nieman y jóvenes de talleres del Espacio para la Memoria.
- Los lanzamientos consolidan la producción literaria regional e impulsan la visibilidad de nuevas voces y relatos identitarios mediante proyectos autogestionados.
- “La vigilia en el sueño”, de Lorenzo Verdasco. “No son cuentos, sino sueños”, sostiene Verdasco en el prólogo de este volumen al que el autor califica como una “reunión de anécdotas sueñeras (...) donde el criterio no ha sido el respeto por las buenas costumbres”. Esa es, precisamente, una de las constantes en la prosa y en la poesía que Verdasco viene desplegando desde hace décadas. En esta colección de pequeñas historias -algunas propias de la extensión y el sentido del microrrelato-, Verdasco subraya el carácter inclasificable de su obra. De climas introspectivos, como en “La biblioteca rusa”, salta a los paisajes urbanos poblados por sus clásicos personajes familiares, volátiles, efímeros, violentos o queribles. Y está el sexo, claro, otro de los tópicos en los que Verdasco abreva desde sus -ya lejanos- inicios en la literatura tucumana. (Libros Tucumán Ediciones)
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- “La vertical de María”, de Indira Donzelli Mirabella y Pablo Donzelli. Para un padre y una hija, es difícil encontrar un punto de encuentro más maravilloso que la literatura. Este libro, realizado a cuatro manos por “los Donzelli”, es una preciosa sorpresa de (casi) fin de año. La pequeña María sólo desea salir de la uniformidad que las sociedades transforman en mandato para sentirse diferente. Y lo que consigue a partir de un simple acto de rebeldía como pararse de manos (“hacer la vertical”) es un efecto contagio que pinta de colores el mundo que la rodea. El cuento, ilustrado por la inquieta Indira, es tan breve como redondito. Vale destacar, además, la calidad de la edición, inusual para los tiempos que corren y responsabilidad de un abanderado de los sellos independientes tucumanos como es Pablo Donzelli. Está claro que este cuento infantil es un proyecto que disfrutó a pleno. (La Papa Editorial)
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- “Un refugio para mi libertad”, de Javier Soria Noguera. “Este libro de memorias transcurre en el Tucumán de la dictadura, el machismo y la homofobia, pero no es un testimonio de época: es un canto a la ternura como acto de resistencia. Aquí conviven el primer amor, la violencia callejera y una abuela que en un velorio susurra picardías al oído. El autor escribe con humor y sin lágrimas fáciles. Conversa consigo mismo y juega a la casa con hojas de níspero. Su mirada es la de quien aprendió que la aceptación primero tiene que venir de adentro. Abrir este libro es entrar a un lugar seguro donde, al fin, todo está bien”, detalla Fabricio JIménez Osorio en el prólogo. Se trata del primer libro de Soria Noguera, quien alterna la escritura con su trabajo de diseñador de interiores y profesor de yoga. El tema de “Un refugio para mi libertad” es la identidad, reafirmada -en sus propias palabras- “cuando nadie intenta cambiarnos; cuando el otro simplemente nos deja ser y aparece algo muy valioso llamado refugio”. Narrados con la forma de breves capítulos, los recuerdos de Soria Noguera parten de la primera infancia y van enganchándose conforme pasa el tiempo y esa identidad se consolida. (Libros Tucumán Ediciones)
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- “Susurros de la tierra fértil”, de Celina Nieman. “Estoy de rodillas, con las manos apoyadas en la tierra, intoxicada. Jadeo, intento vomitar (...). Entre lágrimas, náuseas y un cansancio ancestral, me voy dejando caer, lentamente sobre la tierra (...). ‘Me rindo’, le digo a la Vida que acaba de nacer ante mí como una nueva autoridad...” Esa experiencia epifánica, con la Puna peruana como escenario, implicó un renacimiento para Celina Nieman, un nuevo comienzo marcado por el pacto íntimo que selló con la naturaleza. En “Susurros de la tierra fértil”, la autora revela ambos viajes -el interior y el exterior- que la condujeron del vértigo de la gran ciudad a Taficillo, donde impulsa la conservación y restauración de ecosistemas. ¿Cómo lo consiguió? ¿A qué debió renunciar y qué desafíos aceptó? ¿Cuáles fueron y cuáles son sus rumbos? El libro da cuenta de ese derrotero, contado en una primera persona trepidante, con mucho de crónica periodística en el estilo. Y también con la poesía propia de la tierra adentro. (Libros Tucumán Ediciones)
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- “Poemas para hacer fuego”, de autores varios. Doce voces se combinan en este poemario, recopilado y seleccionado del repertorio de quienes participaron del Taller de Escritura Creativa del Espacio para la Memoria “La Escuelita de Famaillá” y el Centro Educativo “Ana María Sosa”. Escriben Juan Pablo Díaz, Anna Luján Isas Ibáñez, Wilson Lazarte, Sofía Carrizo, Facundo Amin Salim, Solange Murru, Luis y Tahiel Medina Molina; Paula Chaile, Bárbara Acosta, Candela Makaruk y Felipe Tula. “Este libro es el anhelo hecho realidad de estos/as jóvenes poetas (...) Nos renueva la esperanza en una juventud que hace oír su voz, interpela y transforma”, destacan en el prólogo Gabriela Agüero e Indiana Rosich. (Libros Tucumán Ediciones)