Desde hace varias semanas, los cinco partidos de la coalición oficialista (el partido nacionalista flamenco N-VA, los socialistas flamencos de Vooruit, los liberales francófonos del Movimiento Reformista (MR) y de Les Engagés, y el Partido Demócrata Cristiano y Flamenco, CD&V) intentan encontrar una solución para reconducir las finanzas públicas del país, que tiene un déficit del 5,3% y una ratio de deuda del 110,2% del PIB.