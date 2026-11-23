Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán disputará el sábado 28 de noviembre el clásico 'Irineo Leguisamo' con 12 carreras para proyectar el turf provincial a nivel nacional.
- La reunión se adelantó un día para coincidir con el Hipódromo de Palermo y ser televisada en todo el país. La jornada incluirá dos clásicos y un especial de fondo.
- La transmisión federal potenciará la visibilidad del turf tucumano y consolidará a ejemplares destacados como Truman Capote y Dr. Legasov al cierre de temporada.
El turf tucumano se prepara para vivir una reunión de gran jerarquía el sábado 28 de noviembre. La programación del Hipódromo de Tucumán contará con dos clásicos y un especial, en una jornada que tendrá proyección nacional: el tradicional clásico “Irineo Leguisamo”, la prueba más importante del mitin, integrará el programa oficial del Hipódromo de Palermo y será televisado para todo el país.
Precisamente, esa posibilidad de formar parte de la programación del escenario porteño motivó un cambio en el calendario. La reunión, que inicialmente estaba prevista para el domingo 29, se adelantó un día y se disputará el sábado 28, lo que permitirá que la competencia jerárquica tucumana tenga difusión en todo el territorio nacional.
Fondistas
El clásico “Irineo Leguisamo”, sobre 2.000 metros, será el plato fuerte de la jornada. La tradicional prueba de fondo convocará a ejemplares experimentados que buscarán quedarse con una de las últimas competencias jerárquicas de larga distancia de la temporada. Dr. Legasov y Endor Rye aparecen como los principales candidatos, aunque deberán ratificar sus condiciones frente a rivales que también cuentan con argumentos para dar pelea. Contursi, Distinto Rig, Madero al Compás, Murtaajil, Puro Poder Real y la yegua Seeking Money completan la nómina de anotados.
El otro cotejo jerárquico será el clásico “Jockey Club”, sobre 1.600 metros. La principal atracción estará centrada en Truman Capote, que atraviesa un momento excepcional. El potrillo llega después de conseguir tres victorias consecutivas y dejó una impresión sobresaliente en sus dos últimas presentaciones, en las que se impuso por varios cuerpos y estableció nuevos registros para las distancias. Su actualidad lo posiciona como el ejemplar a vencer en una competencia que también tendrá como protagonistas a Envidiado Time, Niky Pink, Purple King, Saint Nich y Summanus.
La programación incluirá, además, un especial sobre 1.500 metros, reservado para ejemplares experimentados. El santiagueño Nottámbulo aparece como uno de los principales aspirantes al triunfo, aunque tendrá una exigencia importante ante rivales de reconocida capacidad. Smiling Nich, Sweet Elementary y Zinzan Brooke asoman como sus adversarios más peligrosos, en una prueba que promete ser uno de los atractivos de la reunión. También fueron anotados Grooving, Il Felino y Remanente.
Para todos los gustos
La actividad se completará con otras nueve competencias, que ofrecerán alternativas para diferentes categorías y distancias. En el turno IV, sobre 1.300 metros, fueron inscriptos Arch Wizard, Costello, El Duende Soñador, Gianfranco, Número Puesto, Okavango, Presidente Bar, Sicinius, Tibidabo y Welcome Cima.
El turno V, también sobre 1.300 metros, tendrá a Amadeo, Baby Malen, Crazy Dance, Neno Ruler, Talento al Cielo y Verdant.
En el turno VI, sobre 1.200 metros, competirán Dirty Security, Ella Dice, Equal Orgulloso, Fumikomi, Red Lager y Twin Vic. La misma distancia tendrá el turno VII, donde se medirán Con Exceso, Dragonet, Duplexer, Galerindo, Lucky Shadow, Norteño For Sale y Río Babel.
El turno VIII, sobre 1.500 metros, será una de las pruebas más numerosas, con 15 anotados: Alpacor, Baby Champion, Casi Feliz, Chato de Areco, Cornell, Don Chipion, Don Piper, Emotizo, Furioso Life, Hermano del Alma, Il Manzone, Penky Sea, Pride Candy, Q Jote y The Coach.
Por su parte, el turno IX, sobre 1.400 metros, reunirá a Furious Desain, Glorioso Ireneo, Noble Mani, Pale Joy, Quien Dijo Yo, Roman Cali, Sixties Kalath, Sol por Norma, Solidus y Soy Nicholas.
Las pruebas de velocidad también tendrán su espacio. El turno X, sobre 1.100 metros, contará con la presencia de las yeguas Beautyful Femme, Besadora Serial, Costa Leno, Eva Amelia, Hipnotica Orpen, Isla Bonita, Que Flashera, Rexquisita y Surge Fabulosa. En el turno XI, sobre 800 metros, fueron anotados Blue Rupit, Centella Big Prize, Dialecto, Divino Tesoro, Exterminador Ride, Frivolous, Galán de Gira, Muy Confiable, Nacho Sun Prize, Q Soñado y Sublime Dream.
Velocistas
Finalmente, el turno XII, sobre 500 metros, tendrá como protagonistas a La Keynesiana, Raywood, Rivendel y Verrell, aunque en esta prueba se espera que hoy sean agregados varios caballos que se encuentran compitiendo en carreras cuadreras.
Con dos clásicos, un especial y otras nueve competencias, el Hipódromo de Tucumán ofrecerá una programación variada, con el atractivo adicional de que una de sus pruebas principales llegará a las pantallas de todo el país a través de la transmisión vinculada al programa oficial del Hipódromo de Palermo.