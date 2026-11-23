El otro cotejo jerárquico será el clásico “Jockey Club”, sobre 1.600 metros. La principal atracción estará centrada en Truman Capote, que atraviesa un momento excepcional. El potrillo llega después de conseguir tres victorias consecutivas y dejó una impresión sobresaliente en sus dos últimas presentaciones, en las que se impuso por varios cuerpos y estableció nuevos registros para las distancias. Su actualidad lo posiciona como el ejemplar a vencer en una competencia que también tendrá como protagonistas a Envidiado Time, Niky Pink, Purple King, Saint Nich y Summanus.