La máxima atención está puesta en el estado del capitán

Uno de los casos que más atención requiere es el de Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor acompañado de deshidratación durante el partido, debió salir en el segundo tiempo y posteriormente se descompensó. Fue trasladado a una clínica para realizarse estudios, que no detectaron inconvenientes. Este martes realizó tareas regenerativas sin problemas y su intención es jugar ante el equipo mendocino.