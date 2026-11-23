Resumen para apurados
- Boca retomó los entrenamientos este martes en Ezeiza para preparar el cruce del miércoles ante Independiente Rivadavia por el Clausura, tras ganar la Copa Sudamericana.
- El plantel arrastra un fuerte desgaste físico por la final ante Mineiro, con casos de fatiga y molestias en jugadores clave como Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ascacibar.
- El DT Rodolfo Arruabarrena evaluará la recuperación de los titulares para definir si mantiene la base o aplica rotaciones para seguir compitiendo en el torneo local.
La consagración en la Copa Sudamericana todavía se disfruta, pero el calendario no da margen para demasiadas celebraciones. Después de los festejos, Boca regresó esta mañana a los entrenamientos en el predio de Ezeiza y comenzó a preparar el próximo compromiso: este miércoles recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura.
El principal interrogante para Rodolfo Arruabarrena pasa por el estado físico de sus futbolistas. La final dejó un desgaste importante, condicionado también por el calor y la humedad, y el cuerpo técnico quiere evitar que la euforia por el título termine provocando una complicación en la planificación.
La intención del entrenador es mantener la competitividad y avanzar en todos los frentes, aunque sin exponer a jugadores que no estén en condiciones. Por eso, la evaluación continuará hasta último momento. Los futbolistas manifestaron sus ganas de estar presentes, pero algunos terminaron la final con molestias y señales de agotamiento.
La máxima atención está puesta en el estado del capitán
Uno de los casos que más atención requiere es el de Leandro Paredes. El capitán sufrió un golpe de calor acompañado de deshidratación durante el partido, debió salir en el segundo tiempo y posteriormente se descompensó. Fue trasladado a una clínica para realizarse estudios, que no detectaron inconvenientes. Este martes realizó tareas regenerativas sin problemas y su intención es jugar ante el equipo mendocino.
También están bajo observación Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar. Blanco y Ascacibar habían llegado con molestias a la final frente a Atlético Mineiro, pero igualmente fueron titulares por la importancia del encuentro. Di Lollo, por su parte, acumula una importante cantidad de partidos y siente el desgaste de la continuidad.
Con apenas unos días entre la consagración y el siguiente compromiso, Boca tendrá poco margen para recuperar energías y definir la formación. Arruabarrena pretende poner lo mejor que tenga disponible, aunque la prioridad será no asumir riesgos innecesarios. La base del equipo podría mantenerse, pero la decisión final dependerá de cómo respondan los jugadores en las próximas horas.