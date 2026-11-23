Sedes confirmadas: el Mundial femenino de 2031 se jugará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica
El Congreso de la FIFA en Zúrich oficializó la primera sede cuádruple de la historia para un torneo que tendrá 48 equipos y 104 partidos en 20 ciudades. Además, Gran Bretaña fue confirmada para la edición de 2035 y Brasil se prepara para 2027.
Resumen para apurados
- La FIFA confirmó en Zúrich que el Mundial Femenino 2031 se disputará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, expandiendo el torneo a un récord de 48 selecciones.
- Será la primera sede cuádruple de la historia con 20 ciudades. La edición sucederá a Brasil 2027, mientras que Gran Bretaña albergará la competencia en 2035.
- El nuevo formato busca acelerar el desarrollo del fútbol femenino global, incrementando el número de jugadoras federadas, árbitras y el nivel competitivo en la región.
La FIFA confirmó un cambio de fondo para el fútbol femenino: el Mundial de 2031 se jugará con 48 selecciones y 104 partidos. En el Congreso Extraordinario realizado en Zúrich, la entidad eligió la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para albergar el torneo, que contará con 20 sedes en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, sumando 16 equipos respecto a los 32 que disputarán la Copa en Brasil 2027.
Para Estados Unidos será la tercera experiencia como anfitrión tras organizar los torneos de 1999 y 2003, mientras que México será sede por primera vez de un Mundial femenino oficial de la FIFA (había recibido la edición experimental de 1971). Por su parte, Costa Rica y Jamaica debutarán como organizadores de una Copa del Mundo de mayores.
Durante el anuncio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la ampliación del cupo apunta a consolidar el desarrollo de la disciplina e incrementar la cantidad de jugadoras federadas, entrenadoras y árbitras en todo el mundo. A su vez, la titular de la federación estadounidense, Cindy Parlow Cone, remarcó que la designación será clave para impulsar la competencia en toda la región.
La asamblea en Suiza también dejó definido el panorama para la próxima década: se aprobó por aclamación la candidatura conjunta de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para organizar el Mundial de 2035, devolviendo el torneo a Europa tras el paso por Francia en 2019. Antes de ese salto a 48 países, la competencia tendrá su escala en Sudamérica con Brasil 2027, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio con el Maracaná de Río de Janeiro como escenario para el partido inaugural y la final.