La asamblea en Suiza también dejó definido el panorama para la próxima década: se aprobó por aclamación la candidatura conjunta de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte para organizar el Mundial de 2035, devolviendo el torneo a Europa tras el paso por Francia en 2019. Antes de ese salto a 48 países, la competencia tendrá su escala en Sudamérica con Brasil 2027, que se disputará del 24 de junio al 25 de julio con el Maracaná de Río de Janeiro como escenario para el partido inaugural y la final.