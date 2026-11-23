El BID aprobó un crédito de U$S 400 millones para mejorar la enseñanza de matemática en 6.700 escuelas
El programa del Gobierno nacional prevé sumar una hora diaria de clase de matemática en las primarias estatales, fortalecer la capacitación docente y ampliar el servicio de almuerzo escolar. La iniciativa alcanzaría a 255.000 alumnos de todo el país.
Resumen para apurados
- El BID aprobó un crédito de US$ 400 millones a la Argentina para mejorar la enseñanza de matemática en 6.700 escuelas primarias estatales de todo el país.
- El plan sumará una hora diaria de clase, capacitará docentes y ampliará comedores, continuando una línea crediticia previa orientada a la alfabetización inicial.
- Con un plazo a 25 años sujeto a metas, el programa alcanzará a 255.000 alumnos del segundo ciclo primario para elevar el rendimiento educativo y la permanencia escolar.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de U$S 400 millones para financiar un programa destinado a mejorar la enseñanza de matemática en las escuelas primarias estatales de la Argentina. La iniciativa contempla ampliar las horas de clase, fortalecer la formación de los docentes y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
El anuncio fue realizado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de sus redes sociales. Según informó la funcionaria, el financiamiento permitirá avanzar con el Plan Nacional de Matemática, una estrategia federal acordada entre el Gobierno nacional y las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.
El programa prevé incorporar una hora diaria adicional de enseñanza de matemática y brindar acompañamiento pedagógico a los docentes. También contempla ampliar el servicio de alimentación escolar en establecimientos seleccionados por sus condiciones de vulnerabilidad socioeducativa.
Cuántas escuelas y alumnos alcanzará el programa
De acuerdo con las proyecciones del BID, la jornada extendida llegará progresivamente a unas 6.700 escuelas primarias estatales, que representan cerca del 38% de los establecimientos públicos de ese nivel en el país.
La medida alcanzará a 34.000 secciones y alrededor de 255.000 alumnos. El objetivo es incrementar el tiempo destinado a la enseñanza de matemática y reforzar los contenidos durante el segundo ciclo de la educación primaria.
Dentro de ese universo, 2.079 escuelas serán priorizadas a partir de criterios de vulnerabilidad socioeducativa y factibilidad operativa.
En esos establecimientos se acompañará la ampliación progresiva del servicio de almuerzo escolar, con el objetivo de llegar a 154.500 estudiantes. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de alimentación y aprendizaje durante la jornada extendida.
Formación docente y acompañamiento pedagógico
Otro de los ejes del programa será la capacitación de los maestros. Según las estimaciones del organismo internacional, se impulsará formación situada en matemática para entre 4.100 y 5.100 docentes por año.
La propuesta incluye herramientas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento pedagógico para fortalecer las prácticas de enseñanza dentro del aula.
Además, el Plan Nacional de Matemática contempla la elaboración de materiales educativos y la incorporación de mecanismos de monitoreo y evaluación para seguir los resultados de la iniciativa.
Cuáles son las condiciones del crédito de U$S 400 millones del BID
El préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo tendrá un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio y un plazo de desembolso de cuatro años.
La operación se instrumentará bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados. Esto significa que los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas previamente establecidas y verificables.
Entre los objetivos que deberán acreditarse figuran:
- La ampliación efectiva de las horas de enseñanza de matemática.
- La asistencia regular de los estudiantes.
- La prestación del servicio de alimentación escolar en los establecimientos priorizados.
- La formación y capacitación de los docentes.
El Plan Nacional de Matemática y el antecedente de alfabetización
El financiamiento representa la segunda operación dentro de una línea de crédito del BID destinada a respaldar mejoras en la alfabetización integral en la Argentina.
El primer préstamo estuvo orientado a fortalecer la enseñanza de la lectoescritura durante el primer ciclo de la escuela primaria. Esta nueva etapa extenderá el acompañamiento al segundo ciclo, con eje en el aprendizaje de matemática.
La iniciativa se enmarca en el Compromiso Federal por la Matemática, una estrategia que articula el trabajo de la Secretaría de Educación de la Nación con las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones.
El plan contempla asistencia técnica, formación docente, materiales pedagógicos y herramientas de evaluación para fortalecer la enseñanza de una de las áreas centrales del sistema educativo.