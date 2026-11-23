El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de U$S 400 millones para financiar un programa destinado a mejorar la enseñanza de matemática en las escuelas primarias estatales de la Argentina. La iniciativa contempla ampliar las horas de clase, fortalecer la formación de los docentes y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.