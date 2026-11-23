La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su coordinación nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), anunció un plan de lucha que se extenderá durante todo diciembre y alcanzará a los aeropuertos de todo el país. El cronograma, previsto entre el 1° y el 31 de diciembre, incluirá paros, retención de tareas y la modalidad denominada paro a la japonesa.