Gremios anuncian paros y retención de tareas durante diciembre en todos los aeropuertos del país
El gremio realizará medidas de fuerza entre el 1° y el 31 de diciembre para reclamar una recomposición salarial, la reapertura de las paritarias y mayor financiamiento para el organismo. Advirtió que se respetarán los servicios mínimos para garantizar la seguridad aérea.
Resumen para apurados
- ATE-ANAC anunció paros y retención de tareas durante todo diciembre en aeropuertos del país en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.
- La medida surge tras la falta de diálogo con el Gobierno, tres años sin paritarias sectoriales y denuncias de desfinanciamiento operativo en el organismo.
- Aunque se garantizarán servicios mínimos de seguridad, las protestas amenazan con demoras y cancelaciones de vuelos en un mes clave por las fiestas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su coordinación nacional en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), anunció un plan de lucha que se extenderá durante todo diciembre y alcanzará a los aeropuertos de todo el país. El cronograma, previsto entre el 1° y el 31 de diciembre, incluirá paros, retención de tareas y la modalidad denominada paro a la japonesa.
La medida responde al congelamiento salarial que denuncia el sector, la falta de convocatoria a la paritaria específica y el desfinanciamiento de la ANAC. El sindicato también cuestionó las amenazas de iniciar acciones penales contra los trabajadores que encabezaron las últimas protestas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.
La decisión fue comunicada el domingo 22 de noviembre mediante un documento firmado por la Coordinación Nacional de ATE-ANAC. En el texto, la organización consideró discriminatoria la situación de sus trabajadores frente a otros sectores de la administración pública que sí pueden discutir mejoras salariales y operativas.
"Resulta totalmente injusto y discriminatorio que en otros sectores públicos se puedan discutir mejoras salariales, mejoras operativas y financiamiento, mientras que la ANAC [...] mantenga a sus trabajadoras y trabajadores con un sueldo que representa apenas el 50% de la actividad aeronáutica en todas sus facetas", señalaron.
El reclamo salarial de los trabajadores de ANAC
Uno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con la negociación salarial. Según denunciaron, los trabajadores llevan tres años sin convocatoria a la paritaria sectorial y acumulan diez meses de congelamiento de una parte de sus haberes.
ATE-ANAC también puso en discusión los recursos económicos del organismo. De acuerdo con el comunicado, la ANAC recauda más de $230.000 millones anuales, pero apenas poco más del 30% de esos fondos llega a sus propias arcas para sostener el funcionamiento operativo.
"Todo ello en un marco de desfinanciamiento profundo del organismo", advirtió la organización sindical.
Amenazas de denuncias penales y falta de diálogo
El anuncio del plan de lucha también estuvo acompañado por críticas al Gobierno nacional por la falta de diálogo. Desde ATE-ANAC aseguraron que esperaron una semana después de las últimas protestas para recibir una convocatoria oficial que permitiera discutir los reclamos, pero sostuvieron que no hubo respuestas.
En cambio, denunciaron que recibieron amenazas de denuncias penales contra los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza en Ezeiza y Aeroparque.
El conflicto ya había tenido repercusiones en más de 27 aeropuertos del país, donde el sindicato impulsó distintas acciones para visibilizar el deterioro salarial y las dificultades de funcionamiento del sistema aeronáutico.
¿Habrá demoras y cancelaciones de vuelos en diciembre?
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó que las medidas tendrán alcance nacional y aseguró que el gremio respetará los protocolos de seguridad operacional.
"Garantizamos el cumplimiento estricto de los criterios de esencialidad y los servicios mínimos para resguardar la seguridad operacional mientras reclamamos por nuestros derechos laborales", sostuvo el dirigente.
El plan contempla distintas modalidades de protesta, desde retenciones de tareas y paros a la japonesa hasta paros totales de actividades. Sin embargo, el sindicato indicó que se garantizarán las prestaciones consideradas esenciales para preservar la seguridad de las operaciones aéreas.
Belelli también reclamó que el Estado cumpla con las últimas auditorías internacionales y los estándares establecidos por organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Con el anuncio, ATE-ANAC profundiza el conflicto con el Gobierno de Javier Milei y anticipa un diciembre atravesado por medidas gremiales en los aeropuertos argentinos. La evolución de las protestas y las modalidades que se apliquen en cada terminal serán determinantes para conocer su posible impacto en la actividad aérea.