Resumen para apurados
- El apertura Domingo Miotti debutó el sábado con la selección de rugby de Italia en la caída 21-16 ante Fiji en Údine, celebrando su estreno internacional pese a lesionarse.
- El tucumano, exjugador de Los Pumas hasta 2022, aprovechó la Regulación 8 de World Rugby por su abuelo materno y fue convocado como titular por el DT Gonzalo Quesada.
- Tras confirmarse una lesión muscular, Miotti se perderá el próximo duelo en Twickenham y regresará a Montpellier para enfocarse en su futuro con la Azzurra.
Un momento que quedará marcado en su carrera. Domingo Miotti cumplió el sueño de debutar con la selección de Italia y, pese a que su estreno estuvo condicionado por una derrota y una lesión, no ocultó su emoción por comenzar una nueva etapa internacional. Después del partido frente a Fiji, el apertura tucumano compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su orgullo por vestir la camiseta de la “Azzurra”.
“A pesar del resultado, una felicidad y un orgullo enorme haber podido debutar con esta camiseta. Un momento muy especial que voy a llevar siempre conmigo”, escribió el exjugador de Los Pumas.
El mensaje llegó después de la derrota de Italia por 21-16 frente a Fiji, el sábado, en el Bluenergy Stadium de Údine, por la sexta fecha del Nations Championship. Miotti, de 30 años, fue elegido como apertura titular por el entrenador argentino Gonzalo Quesada y utilizó la camiseta número 10.
Sin embargo, su debut no terminó de la manera esperada. Cuando transcurrían 48 minutos de partido, el tucumano debió abandonar el campo por una molestia en la pierna izquierda. Su salida obligó a Quesada a modificar la estructura del equipo, con Tommaso Allan pasando a ocupar la posición de apertura.
Más allá de ese desenlace, Miotti también aprovechó su publicación para dejar en claro sus objetivos con el seleccionado italiano. “Ahora toca seguir trabajando, creciendo y luchando juntos para lograr grandes cosas con este equipo”, expresó.
Se confirmó la lesión y no jugará ante Fiji
Este lunes, la Federación Italiana de Rugby difundió un nuevo parte médico que confirmó que Miotti sufrió una lesión en los músculos flexores del muslo izquierdo.
El jugador deberá realizarse estudios complementarios y posteriormente regresará a Montpellier, su club en Francia, para continuar con la recuperación bajo la supervisión de los respectivos cuerpos médicos.
De esta manera, quedó descartado para el próximo compromiso de Italia, que volverá a enfrentar a Fiji el viernes 27 de noviembre, desde las 13.40 (hora argentina), en el estadio Twickenham de Londres. El partido definirá el 11.º puesto del Nations Championship.
Una nueva etapa después de Los Pumas
El estreno con Italia representó un acontecimiento especial para Miotti, formado en Lawn Tennis, que anteriormente había disputado 10 encuentros internacionales con Los Pumas.
Su última presentación con Argentina había sido en julio de 2022, frente a Escocia. Después de más de cuatro años sin vestir la camiseta albiceleste, pudo acogerse a la Regulación 8 de World Rugby, que permite cambiar de seleccionado bajo determinadas condiciones de elegibilidad.
En su caso, el vínculo familiar con Italia, a través de su abuelo materno, permitió completar el trámite para representar al país europeo.
También resultó determinante su relación con Quesada, quien ya lo había dirigido en Jaguares. El entrenador había mantenido conversaciones con el apertura desde su llegada a Italia y finalmente lo convocó para la ventana internacional de noviembre.
Así, Miotti abrió un nuevo capítulo de su carrera con sensaciones contrapuestas. Por un lado, la alegría de regresar al rugby internacional y cumplir un objetivo personal. Por otro, la frustración de una lesión que lo obligó a interrumpir prematuramente su estreno. Ahora, su prioridad será recuperarse para volver a estar a disposición de la “Azzurra”.