Un momento que quedará marcado en su carrera. Domingo Miotti cumplió el sueño de debutar con la selección de Italia y, pese a que su estreno estuvo condicionado por una derrota y una lesión, no ocultó su emoción por comenzar una nueva etapa internacional. Después del partido frente a Fiji, el apertura tucumano compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su orgullo por vestir la camiseta de la “Azzurra”.