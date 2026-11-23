Un joven de 22 años fue aprehendido en la capital cuando presuntamente intentaba sustraer piezas de los vagones del tren de cargas Belgrano. El procedimiento se realizó en Sarmiento al 1.050, donde efectivos policiales lo sorprendieron mientras desarmaba las uniones de las formaciones ferroviarias.
El operativo estuvo a cargo de personal de la División GEAM, que intervino en el lugar y secuestró un enganche ferroviario y dos tornillos de traba de vagón, elementos que habrían sido retirados de la formación.
Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, que intervino en la causa bajo la carátula de hurto en grado de tentativa.
La investigación buscará determinar las circunstancias del hecho y establecer si el sospechoso actuó solo o si existen otras personas involucradas.