El piloto no ocultó su malestar en la previa del “Gran Premio de Las Vegas”. “Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, admitió. Además, descartó un cambio de equipo. “Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí”, afirmó.