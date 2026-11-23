Resumen para apurados
- A dos fechas del fin de la F1, Oliver Bearman no renovó con Haas para 2027 por diferencias económicas: pide seis millones de euros y el equipo ofrece cuatro.
- Aunque Ferrari aseguró su continuidad en la academia y Rafael Câmara ya fue confirmado como compañero, la negociación se trabó tras darse por hecha a mitad de año.
- Se prevé resolver el acuerdo antes del GP de Abu Dhabi para cerrar la última butaca libre de 2027, mientras el británico mantiene su meta de llegar a Ferrari.
Cuando restan solo dos carreras para el final de la temporada, Oliver Bearman sigue siendo el único piloto de la Fórmula 1 sin contrato firmado para 2027. Según la prensa especializada, la demora no se explica por cuestiones deportivas, sino por una diferencia económica entre el británico, de 21 años, y Haas.
De acuerdo con el periodista Marc Limacher, Bearman pretende un contrato de alrededor de seis millones de euros, mientras que la escudería estadounidense ofrece como tope cuatro millones. La continuidad del piloto se daba por hecha desde mediados de año, pero la negociación se estiró hasta el cierre del campeonato.
La situación contrasta con la del brasileño Rafael Câmara, ya confirmado como su compañero para el próximo año. Câmara completará 2026 en Haas en reemplazo de Esteban Ocon y debutará como titular en 2027, en una dupla que reunirá a dos de los pilotos más jóvenes de la grilla.
El factor Ferrari
Ferrari, que invierte en Bearman desde su ingreso a la Academia de Pilotos en 2021, ya ejerció la cláusula que le permite retenerlo dentro de su programa. Esa decisión, de todos modos, no impide su renovación con Haas ni lo obliga a cortar su vínculo con la escudería italiana.
El piloto no ocultó su malestar en la previa del “Gran Premio de Las Vegas”. “Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, admitió. Además, descartó un cambio de equipo. “Mi objetivo para 2027 está muy claro. Creo que tenemos asuntos pendientes aquí”, afirmó.
En Las Vegas, Bearman terminó 13°. Suma 23 puntos y ocupa ese mismo lugar en el campeonato de pilotos, con su mejor resultado en el “Gran Premio de China”, donde fue quinto tras largar décimo. Las partes esperan cerrar el acuerdo antes de la última fecha, en Abu Dhabi, aunque su sueño apunta más alto. “Sigo siendo un piloto junior de Ferrari y mi sueño final es correr para Ferrari”, aseguró.