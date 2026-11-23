Leclerc, por su parte, dio su versión de lo ocurrido. “No fue el caso de México, donde los dos nos fuimos afuera. Terminamos chocando y por alguna razón tengo la penalización. Tengo que mirarla de vuelta”, señaló en diálogo con ESPN. Hamilton, en cambio, lamentó la oportunidad perdida. “En un momento pensé que podíamos llegar al podio (...). Necesitamos un resultado y la gente en la fábrica lo merece. Una lástima”, expresó.