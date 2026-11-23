Resumen para apurados
- El jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, estalló contra Charles Leclerc tras chocar a Lewis Hamilton en el GP de Las Vegas de F1, tildando la maniobra de falta de respeto.
- El incidente ocurrió en la vuelta 38 al intentar un sobrepaso arriesgado que penalizó a Leclerc con diez segundos, reavivando roces previos ocurridos en México y Brasil.
- La reiteración de choques internos agrava la crisis de convivencia en Ferrari y amenaza el rendimiento del equipo en la recta final del campeonato de Fórmula 1.
La interna de Ferrari volvió a encenderse. Un nuevo toque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la vuelta 38 del “Gran Premio de Las Vegas” de Fórmula 1 terminó con el británico haciendo un trompo, una penalización de diez segundos para el monegasco y un fuerte enojo del jefe del equipo, Frédéric Vasseur.
El contacto se produjo en la curva 7 del circuito callejero, cuando Leclerc intentó superar a su compañero por el interior mientras este peleaba la posición con el McLaren de Oscar Piastri. Según los comisarios, el piloto del auto 16 inició la maniobra desde una distancia considerable y “no había adquirido el derecho a afrontar la curva 7”, por lo que lo declararon responsable del incidente.
Hamilton, que ya había cumplido otra sanción de diez segundos por excederse de los límites de pista al adelantar a Lando Norris, pudo seguir en carrera sin daños y terminó séptimo. Leclerc, en tanto, cayó al décimo puesto una vez aplicada la penalización. El episodio reavivó las tensiones que ya habían quedado expuestas en el “Gran Premio de México”.
La furia de Vasseur
Apenas terminó la carrera, el director de la Scuderia citó a Leclerc por radio. “Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que nada”, le dijo. Después, se descargó ante la prensa. “El resultado está ahí. Es inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores, el mismo discurso que después de México”, afirmó.
El francés aclaró que el intercambio con el monegasco no fue un diálogo. “No fue una conversación. Hablé yo”, sostuvo. Además, recordó que el tema ya se había tratado en Brasil. “Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no fue profesional”, agregó.
Leclerc, por su parte, dio su versión de lo ocurrido. “No fue el caso de México, donde los dos nos fuimos afuera. Terminamos chocando y por alguna razón tengo la penalización. Tengo que mirarla de vuelta”, señaló en diálogo con ESPN. Hamilton, en cambio, lamentó la oportunidad perdida. “En un momento pensé que podíamos llegar al podio (...). Necesitamos un resultado y la gente en la fábrica lo merece. Una lástima”, expresó.