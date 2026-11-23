Quién es Florencia, la tucumana que se hizo viral en TikTok después de volver a escuchar
Florencia Asmed tiene 25 años, es actriz, música y licenciada en Humanidades. Luego de años de leer los labios, colocarse audífonos le devolvió las frecuencias agudas y una lista de sonidos cotidianos que no sabía que existían.
Resumen para apurados
- La artista tucumana Florencia Asmed se volvió viral en TikTok esta semana en Buenos Aires tras usar audífonos y oír sonidos cotidianos debido a una hipoacusia diagnosticada.
- Durante años compensó su pérdida auditiva leyendo los labios en silencio, hasta que las dificultades en sus clases de teatro y música la llevaron a realizarse estudios médicos.
- Florencia busca evitar etiquetas limitantes y destaca que recuperar frecuencias agudas potencia su carrera artística autogestionada en teatro, música y guion audiovisual.
Hay un sonido que ocurre en el instante exacto en que la gaseosa toca el cristal de un vaso: el choque sutil de miles de burbujas subiendo hacia la superficie. Para la mayoría es un ruido de fondo imperceptible; para Florencia Asmed, tucumana radicada en Buenos Aires, fue una revelación absoluta. "Cuando servís en un vaso las burbujitas hacen un ruidito que yo no sabía que existía. ¿Cuántos años viví perdiéndome todas esas cosas hermosas?", reflexiona a LA GACETA al recordar su sorpresa.
Ocurrió hace apenas una semana,luego de colocarse por primera vez los audífonos que le devolvieron las frecuencias que su oído había perdido.
La primera reacción —que quedó registrada en un video de TikTok que se volvió viral— llegó envuelta en música, al romper en llanto escuchando Here comes the sun, de The Beatles. Pero el asombro siguió en los detalles más simples, Florencia lleva una lista que cada vez se agranda más: descubrió el sonido de los pájaros, el roce de sus dedos al rascarse la cabeza, el corte seco de una servilleta de papel, el estallido del papel de burbujas, el crujido de los pochoclos y el viento moviendo las hojas de los árboles.
Años de adivinar palabras en silencio
Durante años, la dificultad auditiva de Florencia pasó inadvertida detrás de su capacidad de adaptación. En charla con LA GACETA, cuenta que en su infancia en Tucumán nadie sospechó que escuchaba mal —pese a que solía preguntar "¿cómo?" o "¿qué?" con frecuencia—, en gran parte porque era una alumna aplicada que no generaba inconvenientes en el aula.
Al terminar la secundaria se mudó a Buenos Aires gracias a una beca completa en la Universidad de San Andrés que le cubría los estudios y la vivienda. Arrancó en Relaciones Internacionales, pero a ocho materias de recibirse comprendió que el arte no era solo un pasatiempo, sino su carrera. Se cambió entonces a la Licenciatura en Humanidades —combinando historia, literatura y filosofía— como una base teórica para sus proyectos artísticos, y se graduó.
A los 21 años ingresó a la carrera de Teatro en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Fue por entonces, en plena pandemia y con el uso obligatorio de barbijos, cuando el problema quedó al descubierto. Al no poder ver la boca de quienes le hablaban, entendió que su cerebro había desarrollado una estrategia involuntaria: leer los labios. "Miro los labios y completaba mucho por contexto. Pero es muy agotador estar todo el tiempo conectando", explica.
Cuando el oído dijo basta
Ese desgaste invisible se volvió insostenible en su vida artística. En las clases de actuación perdía consignas dictadas a la distancia, pero el punto de quiebre llegó este año, durante un examen de audioperceptiva en la Escuela de Música Contemporánea (EMC). La consigna era transcribir al papel el ritmo de una pandereta dentro de una mezcla con varios instrumentos. "¿Qué pandereta?", pensó, convencida de que no había ninguna. Tras realizarse una nueva audiometría, llegó el diagnóstico: hipoacusia neurosensorial bilateral progresiva.
El uso de audífonos transformó su día a día. En su profesión, donde se trabaja con el cuerpo en espacios amplios y las indicaciones llegan desde lejos, el cambio fue inmediato. En su primer ensayo tras recibirlos, sintió un alivio inédito: "El placer de no tener que estar persiguiendo a la gente de cerca cuando me explican o me marcan algo fue espectacular".
El cable a tierra tucumano y el presente en los escenarios
Aunque lleva siete años en Buenos Aires, su cable a tierra sigue en Tucumán. Habla todos los días por teléfono con su familia y define a su padre, Marcelo, como su mejor amigo y consejero, quien sigue de cerca cada casting y proyecto aunque nadie en su casa se dedique al arte.
Además, cuenta que su semilla artística nació en la provincia de la mano de dos maestros tucumanos fundamentales en su vida: Ana María Pazos, su profesora de teatro desde los cinco años, y Anselmo Lago, quien le enseñó a tocar la guitarra, el piano y la batería y le dio sus primeras experiencias sobre un escenario con bandas.
En la capital porteña, su sostén se completa con su novio, Manuel, su profesor de canto, Josi García Moreno, y un grupo de amigos que fue cosechando entre facultades, ensayos y hasta un tren perdido.
Hoy, la rutina de Flor gira por completo alrededor de la creación: actúa, toca la guitarra, el piano y la batería, trabaja como asistente de dirección en cine y escribe guiones. "La formación en el arte no tiene techo, nunca termina", afirma con convicción.
En un momento complejo para la industria audiovisual, apuesta fuerte a la autogestión: ensaya una obra, escribe una miniserie para redes sociales y desarrolla una obra de teatro propia acompañada por un piano en vivo compuesto por ella. Su gran sueño es integrarse al elenco de una serie donde pueda unir la actuación, la música y sus lecturas humanísticas.
"Tener hipoacusia no determina quién soy"
En medio de la exposición mediática que trajo su video viral, Florencia marca una postura clara sobre cómo quiere que se cuente su historia. Rechaza los discursos que la reducen a su condición auditiva: "Yo primero soy una persona y una artista. Tener hipoacusia no determina quién soy".
Su testimonio no busca el golpe bajo ni quedar atrapado en una etiqueta clínica, sino dar cuenta de una creadora que recuperó una herramienta clave para su oficio. Hoy, mientras prepara su regreso a Tucumán en las próximas semanas para reencontrarse con su familia, Flor sigue sumando ítems a esa lista de pequeños descubrimientos sonoros que durante 25 años estuvieron ahí, esperando en silencio a que ella pudiera escucharlos.