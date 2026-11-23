La primera reacción —que quedó registrada en un video de TikTok que se volvió viral— llegó envuelta en música, al romper en llanto escuchando Here comes the sun, de The Beatles. Pero el asombro siguió en los detalles más simples, Florencia lleva una lista que cada vez se agranda más: descubrió el sonido de los pájaros, el roce de sus dedos al rascarse la cabeza, el corte seco de una servilleta de papel, el estallido del papel de burbujas, el crujido de los pochoclos y el viento moviendo las hojas de los árboles.