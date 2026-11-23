Los tucumanos tienen una semana más para revisar sus datos en el padrón electoral provisorio de cara a las elecciones nacionales de 2027. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un período extraordinario de consulta que finalizará el próximo lunes 30 de noviembre y permitirá a los ciudadanos verificar su inscripción y solicitar correcciones ante posibles errores u omisiones.