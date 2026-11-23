Franco Colapinto fue visto en clase turista tras el GP de Las Vegas: el detalle que sorprendió a todos
El piloto argentino fue reconocido por una pasajera durante un vuelo comercial. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y un particular objeto que llevaba como equipaje de mano llamó la atención.
Resumen para apurados
- Tras lograr el sexto puesto en el GP de Las Vegas, Franco Colapinto se volvió viral al viajar en clase turista de un vuelo comercial llevando su casco de competición en la mano.
- Una pasajera filmó al piloto de Alpine con su casco en la mano. No es su primera vez en turista: ya había usado una aerolínea low cost para viajar al GP de Hungría.
- La escena resalta la cercanía del argentino fuera del glamour de la Fórmula 1, mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Qatar y el cierre de temporada en Abu Dhabi.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro de una pista de Fórmula 1. Después de conseguir un destacado sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino fue sorprendido mientras viajaba en clase turista en un avión comercial, como un pasajero más. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron numerosos comentarios entre sus seguidores.
La encargada de registrar el momento fue Caroline Smith, una creadora de contenido especializada en Fórmula 1 que comparte publicaciones en Instagram bajo el usuario @itscarolinescorner. La joven reconoció al piloto de Alpine mientras esperaba para abordar el avión y no dejó pasar la oportunidad de grabar la inesperada coincidencia.
“Soy la primera de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, escribió con humor en el video que publicó en sus redes sociales.
En las imágenes se observa al argentino haciendo la fila para embarcar, vestido con ropa deportiva y una mochila. Sin embargo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: Colapinto llevaba su casco de competición en la mano, como parte de su equipaje.
La creadora de contenido también mostró al piloto sentado junto a la ventanilla, con auriculares y el casco apoyado sobre sus piernas. Incluso compartió una curiosa situación que se habría producido durante el embarque, cuando el argentino tuvo que colocarse el casco para poder manipular sus pertenencias y presentar su tarjeta de embarque.
“Es el hombre del pueblo”, expresó Smith, sorprendida por encontrar a una figura de la máxima categoría del automovilismo viajando en clase económica.
No es la primera vez que Colapinto viaja en clase turista
El episodio recordó una situación similar que protagonizó el argentino en julio de 2025, cuando fue reconocido en un vuelo de la aerolínea de bajo costo Wizz Air, que cubría el trayecto entre Barcelona y Budapest, en la previa del Gran Premio de Hungría.
En aquella oportunidad, el piloto también fue fotografiado por otros pasajeros mientras viajaba junto al español Pepe Martí, competidor de Fórmula 2.
La escena contrastó con otra experiencia que había vivido poco tiempo antes, cuando Lewis Hamilton lo invitó a viajar en su avión privado desde Nueva York hasta Londres. Colapinto, que siempre reconoció su admiración por el siete veces campeón mundial, describió aquel traslado como una experiencia muy especial.
La nueva aparición se produjo después de uno de sus mejores fines de semana de la temporada. En Las Vegas, el argentino terminó sexto, igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 y sumó ocho puntos para Alpine. Además, protagonizó una destacada maniobra en la que consiguió superar a los dos McLaren.
Ahora, Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar, que se disputará del 27 al 29 de noviembre, antes del cierre de la temporada en Abu Dhabi.
Mientras tanto, el video de su viaje sigue circulando en las redes sociales y muestra una faceta diferente del piloto argentino: lejos de los circuitos, los boxes y los monoplazas de millones de dólares, compartiendo un vuelo comercial con otros pasajeros y llevando su casco como equipaje de mano.