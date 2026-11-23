Franco Colapinto volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por su desempeño dentro de una pista de Fórmula 1. Después de conseguir un destacado sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino fue sorprendido mientras viajaba en clase turista en un avión comercial, como un pasajero más. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron numerosos comentarios entre sus seguidores.