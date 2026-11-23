Resumen para apurados
- En San Antonio de Padua, un rugbier de 17 años atacó y dejó inconsciente a un joven de 19 por salir con su exnovia; el hecho quedó filmado.
- La víctima fue sorprendida por la espalda y recibió múltiples golpes en el suelo. El agresor llegó con dos cómplices y tendría antecedentes violentos.
- La familia de la víctima radicará la denuncia penal, mientras el joven sigue en observación médica y resurge la preocupación por la violencia juvenil.
Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por el ex novio de su actual pareja, de 17 y jugador de rugby, y terminó inconsciente en plena calle de San Antonio de Padua, en el partido bonaerense de Merlo. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona.
Las imágenes muestran cómo el atacante se acercó por detrás de la víctima y comenzó a pegarle sin mediar palabra. El primer golpe lo dejó desmayado en el suelo, pero el agresor continuó con la golpiza y le propinó al menos cinco trompadas más mientras estaba indefenso.
Según relató Pablo, el padre del joven, su hijo se encontraba sentado con un amigo y tomando una gaseosa cuando fue sorprendido. El hombre sostuvo que el episodio habría sido planificado y que el atacante llegó acompañado por otros dos jóvenes, quienes habrían impedido que la víctima pudiera reaccionar.
En diálogo con Arriba Argentinos, el padre explicó que el conflicto estaría relacionado con que su hijo comenzó a salir con la ex pareja del agresor. También aseguró que el atacante dio una vuelta en auto, lo identificó y se acercó para golpearlo.
En Merlo, un rugbier molió a golpes al joven que sale con su exnovia mientras estaba sentado en la puerta de un kiosco tomando algo. https://t.co/1TXaKqBgVT— MDZ Online (@mdzol) November 23, 2026
Cómo sigue el estado de salud del joven
Después de la agresión, el joven debió someterse a una tomografía debido a que había perdido el conocimiento. Actualmente se encuentra en su casa, con golpes, hinchazón y mareos, y debe permanecer en reposo mientras continúa con los controles médicos.
Su padre manifestó su preocupación por las consecuencias de la golpiza y cuestionó que el agresor no haya sido demorado inmediatamente después del episodio. Según su relato, el adolescente se retiró del lugar junto con sus acompañantes y recién al día siguiente la familia se comunicó para pedir disculpas.
Pablo también afirmó que no sería el primer episodio violento protagonizado por el atacante, de 17 años, y anticipó que realizará la denuncia correspondiente.
En medio de la indignación por lo sucedido, el hombre recordó el crimen de Fernando Báez Sosa y lamentó que todavía se repitan hecho