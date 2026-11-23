Resumen para apurados
- Max Verstappen se burló del choque de George Russell en el GP de Las Vegas de F1 al calificarlo como karma, tras intensos cruces verbales previos entre ambos.
- La fricción inició en la práctica libre cuando un roce en pista derivó en una advertencia de la FIA a Verstappen y en duras quejas públicas de Russell sobre las maniobras del rival.
- El conflicto profundiza la rivalidad entre ambos corredores para las próximas fechas del campeonato, elevando la tensión deportiva tanto dentro del circuito como ante la prensa.
El Gran Premio de Las Vegas agitó la relación entre Max Verstappen y George Russell. Desde la Práctica Libre 3, los pilotos empezaron con los primeros roces, literalmente hablando, porque en una curva tuvieron un toque que no amedrentó a ninguno. Lejos de ceder el puesto, siguieron peleando en un lapso en el que Verstappen terminó casi contra las barreras.
Después de la Práctica Libre 3, Russell habló con los medios y se quejó de la forma de conducir del piloto de Red Bull Racing. Por el toque en la pista, la FIA le dio una advertencia a Verstappen por conducción errática. Los comisarios consideraron que cambió la dirección bajo frenada y se detuvo antes de lo esperado en el cruce que tuvo con Russell.
Se calienta la Fórmula 1: Russell no dejará pasar a Verstappen
Al terminar la última práctica, el piloto británico dio declaraciones a la prensa. “No hay nada en las reglas que diga que no podés adelantar a alguien que está empezando una vuelta”, dijo en referencia a las maniobras que enfrentaron a ambos pilotos en Las Vegas y agregó: “Pero cuando hacés eso, estás arruinando a esa persona”.
Enseguida, Russell se quejó directamente de los movimientos de Verstappen. “A cada rato él se lo hace a muchos y nadie dice nada”, soltó en referencia a la FIA. Por eso, decidió tomar sus propias medidas para cuidarse del piloto de Red Bull Racing. “Yo no voy a aceptar que alguien me arruine a mí, no puede ir por ahí pensando que él es mejor que todos. Alguien tiene que ponerle un alto a ese chico”, declaró.
Verstappen se burló de Russell
No conforme con haberle levantado el dedo medio a Russell en un sobrepaso en la última práctica de este fin de semana, Verstappen se burló del choque que sufrió en la carrera. “La cosa es que (Russell) habla mucho fuera de la pista y, honestamente, a mí no me molesta porque él hasta ahora está muy por debajo de mi nivel”, evaluó el neerlandés en ronda de prensa junto a Lando Norris y Oscar Piastri.
En ese sentido, Verstappen aseguró que no intentaría desafiar a Russell por considerarlo inferior como piloto. “Hoy el karma no perdona, el karma es una perra”, dijo sin reparo, causando las risas de sus colegas de McLaren. Además, se burló del choque que sufrió Russell en el Gran Premio. “Fue sencillamente fantástico cuando miré por mi espejo y vi lo que estaba sucediendo”, dijo sobre el despiste del inglés. “Por supuesto, luego, cuando crucé la línea de primero, mi día estuvo completo”, cerró.