Verstappen se burló de Russell

No conforme con haberle levantado el dedo medio a Russell en un sobrepaso en la última práctica de este fin de semana, Verstappen se burló del choque que sufrió en la carrera. “La cosa es que (Russell) habla mucho fuera de la pista y, honestamente, a mí no me molesta porque él hasta ahora está muy por debajo de mi nivel”, evaluó el neerlandés en ronda de prensa junto a Lando Norris y Oscar Piastri.