Avenida Brasil: así luce hoy Carmina, la actriz que volverá a interpretar a la villana en la segunda temporada
Adriana Esteves tiene 56 años y volverá a ponerse en la piel de uno de los personajes más recordados de la televisión brasileña. A 14 años del estreno de la novela, la secuela prepara el regreso de buena parte del elenco original y ya tiene una fecha prevista de lanzamiento.
Resumen para apurados
- Adriana Esteves retomará su rol como Carmina en "Avenida Brasil 2", secuela que la televisión brasileña estrenará en enero de 2027 para continuar el suceso de 2012.
- A 14 años del fenómeno global, la producción reunirá al elenco original liderado por Débora Falabella y Cauã Reymond, con guion nuevamente a cargo de João Emanuel Carneiro.
- El rodaje comenzará en septiembre de 2026 y explorará una posible redención de Carmina, con el fin de cautivar tanto a la audiencia histórica como a nuevas generaciones.
Pasaron 14 años desde que Avenida Brasil se convirtió en un fenómeno televisivo que trascendió las fronteras de Brasil. Entre sus personajes más recordados quedó Carmina, la villana que conquistó la atención del público con sus engaños, ambiciones y enfrentamientos. Detrás de ese papel estuvo Adriana Esteves, quien hoy tiene 56 años y se prepara para regresar a la historia que marcó un antes y un después en su carrera.
La actriz brasileña volverá a interpretar a Carmen Lucía Moreira de Souza, conocida popularmente como Carmina, en Avenida Brasil 2, la continuación de la exitosa telenovela estrenada originalmente en 2012.
El proyecto se encuentra en etapa de preproducción y promete recuperar parte del universo que convirtió a la ficción en un éxito internacional. En esta nueva etapa, el personaje de Esteves podría atravesar una transformación y desarrollar una historia diferente, con la posibilidad de un arco de redención.
Qué fue de Adriana Esteves después de Avenida Brasil
El papel de Carmina representó uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Adriana Esteves. Su interpretación recibió un amplio reconocimiento y la convirtió en una de las actrices brasileñas más populares a nivel internacional.
El impacto de su trabajo fue tal que, en 2012, la revista Time la incluyó entre las 100 personalidades más influyentes de Brasil.
Después del éxito de Avenida Brasil, Esteves se tomó un breve descanso de la televisión, pero luego regresó con nuevos proyectos. En 2015 participó en la miniserie Felices para Sempre? y posteriormente integró el elenco de Mujeres ambiciosas.
Su carrera continuó con producciones como Justicia, Assédio, Nuevo sol y Amor de mãe, entre otras ficciones que consolidaron su prestigio como intérprete.
Además, recibió un importante reconocimiento internacional al conseguir dos nominaciones al Premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Actriz, distinción que también alcanzaron figuras destacadas de la actuación brasileña como Fernanda Montenegro y Lília Cabral.
Quiénes regresarán en Avenida Brasil 2
La continuación de la novela no tendrá solamente a Adriana Esteves como protagonista. La producción también prepara el regreso de varios intérpretes que formaron parte de la historia original.
Entre los nombres confirmados se encuentra Débora Falabella, quien volverá a interpretar a Rita, también conocida como Nina, la mujer que protagonizó el enfrentamiento central con Carmina.
También regresará Cauã Reymond en el papel de Jorgito. A ellos se sumarán otros actores del elenco original:
Murilo Benício: volverá a interpretar a Tifón.
Eliane Giardini: retomará el personaje de Muricy.
Marcos Caruso: regresará como Leleco.
Leticia Isnard: volverá a ponerse en la piel de Ivana.
La intención de la producción es recuperar buena parte de los personajes que hicieron de Avenida Brasil una de las telenovelas brasileñas más exitosas de los últimos años.
El proyecto también contará con el regreso de parte del equipo creativo. João Emanuel Carneiro, autor de la historia original, estará nuevamente vinculado con la producción. Por su parte, Ricardo Waddington asumirá la dirección artística y Henrique Sauer se desempeñará como director general.
Cuándo se estrena Avenida Brasil 2
Según la información difundida hasta el momento, Avenida Brasil 2 tiene previsto su estreno en la televisión brasileña para el 2 de enero de 2027.
La producción comenzaría su rodaje durante septiembre de 2026 y posteriormente ocuparía el espacio de la telenovela Quem Ama Cuida.
Con el regreso de Adriana Esteves y de buena parte del elenco original, la secuela buscará recuperar la atención de quienes siguieron la historia de Nina y Carmina desde 2012, además de conquistar a nuevas generaciones de espectadores.