Pasaron 14 años desde que Avenida Brasil se convirtió en un fenómeno televisivo que trascendió las fronteras de Brasil. Entre sus personajes más recordados quedó Carmina, la villana que conquistó la atención del público con sus engaños, ambiciones y enfrentamientos. Detrás de ese papel estuvo Adriana Esteves, quien hoy tiene 56 años y se prepara para regresar a la historia que marcó un antes y un después en su carrera.