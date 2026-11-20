San Martín convocó a una asamblea ordinaria: cuándo será y qué temas se tratarán
La institución de Ciudadela anunció que la reunión se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 9. Los socios habilitados podrán participar del tratamiento del balance y de la elección de integrantes de dos órganos institucionales.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán convocó a sus socios a una asamblea ordinaria el domingo 29 de noviembre a las 9 para tratar balances y renovar autoridades internas.
- El orden del día prevé ocho puntos, entre ellos justificar la tardanza, evaluar la memoria contable y elegir miembros de la Junta Electoral y Tribunal Disciplinario.
- La asamblea normalizará el funcionamiento institucional antes de fin de año y definirá órganos clave, permitiendo votar solo a socios con cuota al día.
En medio de un período marcado por distintas cuestiones institucionales y deportivas, San Martín convocó a sus socios a una asamblea ordinaria, que se desarrollará el próximo domingo 29 de noviembre, a partir de las 9. Durante el encuentro se abordarán asuntos administrativos, económicos y vinculados con el funcionamiento interno del club.
Según informó la Honorable Comisión Directiva (HCD), el orden del día contempla ocho puntos. El primero estará destinado a explicar los motivos de la tardanza en la convocatoria, mientras que posteriormente se procederá a la lectura del acta de la asamblea anterior y a la designación de dos asociados para suscribir el acta de la nueva reunión.
Uno de los aspectos centrales será el tratamiento de la memoria, el balance general y el inventario correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, identificado en la convocatoria como un período irregular.
También se pondrán a consideración el dictamen de la Junta Fiscalizadora y el informe del auditor externo, dos instancias relacionadas con la revisión de la documentación económica y administrativa de la institución.
Elecciones y requisitos para participar
Además de los asuntos contables, la asamblea incluirá la elección de tres integrantes para la Junta Electoral y otros tres para el Tribunal Disciplinario.
La conformación de estos órganos representa otro de los puntos relevantes de la convocatoria, debido a las funciones que cumplen dentro de la estructura institucional del club.
En cuanto a la participación, la Comisión Directiva estableció que podrán asistir los socios que tengan la cuota social al día hasta el 17 de noviembre de 2026.
De esta manera, San Martín tendrá una nueva instancia de actividad institucional antes del cierre del año, con el tratamiento de la documentación económica del último ejercicio y la designación de integrantes para dos de sus órganos internos.