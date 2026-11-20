San Martín confirmó seis rescisiones de contratos tras el conflicto salarial con los jugadores
El club anunció que regularizó los compromisos económicos y oficializó las salidas de Nicolás Castro, Matías García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez. La decisión llega después del reclamo del plantel por los salarios atrasados.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó la rescisión de contratos de seis futbolistas tras cancelar sus deudas, en medio de la reestructuración del plantel encarada por el club.
- La medida se tomó luego de que el plantel realizara un paro de entrenamientos por salarios adeudados y denunciara la falta de atención médica para un compañero lesionado.
- Estas salidas marcan el inicio del armado del plantel para la próxima temporada bajo la conducción de Orfila, aunque aún restan resolver otras situaciones contractuales.
En medio de las tensiones económicas que atraviesa San Martín, la dirigencia anunció un avance en el proceso de reestructuración del plantel para la temporada 2027. A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la rescisión de los contratos de seis futbolistas y aseguró que previamente fueron regularizados todos los compromisos salariales y contractuales correspondientes.
Los jugadores que dejaron de pertenecer oficialmente al club son Nicolás Castro, Matías Ariel García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez. Todos formaban parte del grupo de futbolistas que no serían tenidos en cuenta por el entrenador Alejandro Orfila para el próximo campeonato.
“El Club A. San Martín informa que, luego de haber regularizado y saldado la totalidad de los compromisos salariales y contractuales, rescindieron oficialmente sus contratos los futbolistas Nicolás Castro, Matías Ariel García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez, quienes dejaron de pertenecer oficialmente a nuestra institución”, expresó la entidad.
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Las rescisiones llegan después de un fuerte reclamo salarial
El anuncio se produjo en un contexto de conflicto entre los futbolistas y la dirigencia. Durante la jornada del jueves, el plantel decidió no entrenarse como medida de fuerza y permaneció en el vestuario. Posteriormente, algunos jugadores difundieron un comunicado en el que denunciaron que llevaban tres meses sin percibir sus salarios.
El reclamo también incluyó la situación de Mauro Verón, quien, según los futbolistas, llevaba más de un mes esperando una operación de rodilla que no había podido realizarse por cuestiones económicas.
Frente a esas acusaciones, la institución respondió mediante otro comunicado. Allí reconoció dos meses de deuda salarial y anunció que comenzaría a regularizar los pagos. Además, aseguró que Verón estaba siendo atendido por profesionales y que la fecha de su intervención quirúrgica sería definida próximamente.
Cómo sigue la reestructuración de San Martín para 2027
Las seis rescisiones representan un avance en la renovación que impulsa Orfila. Tras la finalización de la temporada, el entrenador había comunicado a varios futbolistas que no continuarían en sus planes, mientras la dirigencia comenzó a negociar individualmente las condiciones de cada salida.
El proceso todavía contempla otras situaciones contractuales pendientes de resolución, entre ellas las de jugadores que tienen vínculos vigentes y no serán considerados para el próximo campeonato.
De esta manera, San Martín comienza a concretar las primeras desvinculaciones de una reestructuración que busca definir el nuevo plantel y ordenar los compromisos económicos de cara a 2027. Sin embargo, el comunicado sobre estos seis futbolistas no permite establecer que el conflicto salarial con la totalidad del plantel haya quedado resuelto.