Opinión› PARECERES Lo que Argentina puede aprender de la inversión y la gestión educativa en Brasil José Cano - Legislador Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ARCHIVO Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas BrasilArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: hacia 1900. Malvagni, director de la Banda de Música, arrestado en el día de los inocentes Recuerdos fotográficos: la Mate de Luna, según pasaban los años La vieja historia de tensar la cuerda Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos Recuerdos fotográficos: la sombra espectral del pacará de Belgrano Lo más popular Una luz en medio de tanta oscuridad "Hola, ¿la bodega está abierta?": del pin de Google Maps para una boda a un destino enoturístico en Amaicha del Valle La IA pone en alerta al mundo Cartas de lectores: Enseñame Tucumán Cartas de lectores: la paradoja de evitar el dolor Ranking notas premium Las comunas, en la mira: qué dijo Abad en la Legislatura sobre el Presupuesto 2027 “Me quedo con lo más importante; la condena fue ratificada”, dijo la mujer abusada por Alperovich tras el fallo de Casación San Martín negocia una por una las salidas: qué dijo Mirkin sobre las deudas salariales Devastador informe de Unicef: el país atrapado en el loop de la pobreza Cuánto gasta en salarios un municipio: la polémica desatada tras el Presupuesto de Rossana Chahla