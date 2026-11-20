A continuación, reafirmó su alineamiento con el grupo de futbolistas y señaló que el respeto por el trabajo y los compromisos asumidos debe ubicarse por encima de cualquier cuestión individual. "Soy parte de este reclamo, lo comparto y lo respaldo", remarcó el guardameta, quien concluyó con una definición dirigida al mundo "Santo": "Defender lo que es justo no significa estar en contra del club, si no también querer lo mejor para ella".