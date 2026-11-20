Resumen para apurados
- Darío Sand, arquero de San Martín de Tucumán, respaldó en redes el reclamo del plantel por sueldos adeudados y alertó sobre su futuro incierto en el club.
- Los futbolistas iniciaron una medida de fuerza por tres meses sin cobrar, mientras el arquero integra la lista de bajas de Alejandro Orfila pero aún tiene contrato.
- La tensión complica la reestructuración del plantel para la próxima temporada, mientras la directiva negocia salidas individuales y un plan de pagos de la deuda.
Luego de que el club difundiera un comunicado oficial firmado por la comisión directiva en respuesta al reclamo público de los jugadores, Darío Sand rompió el silencio en redes sociales para referirse a su incierto presente contractual y respaldar a sus compañeros en San Martín. El arquero eligió su cuenta de Instagram para sentar postura en medio del conflicto institucional y deportivo que atraviesa la institución de Bolívar y Pellegrini.
En la primera publicación, el referente del plantel dejó en claro que su situación personal no condiciona su postura colectiva. "Más allá de cualquier situación personal, hay valores que no se negocian. Si bien tengo contrato vigente con el club, hoy mi situación es incierta y todavía no tengo claridad lo que será de mi futuro", expresó Sand al abrir su descargo.
A continuación, reafirmó su alineamiento con el grupo de futbolistas y señaló que el respeto por el trabajo y los compromisos asumidos debe ubicarse por encima de cualquier cuestión individual. "Soy parte de este reclamo, lo comparto y lo respaldo", remarcó el guardameta, quien concluyó con una definición dirigida al mundo "Santo": "Defender lo que es justo no significa estar en contra del club, si no también querer lo mejor para ella".
Sand también replicó el comunicado
En la historia siguiente, Sand replicó de manera íntegra el comunicado del plantel profesional, en el que los jugadores denunciaron tres meses de salarios impagos y advirtieron que un compañero lleva más de un mes esperando una operación de rodilla sin poder realizarse por falta de dinero. El texto difundido también reclamó respuestas concretas y respeto a sus derechos como trabajadores para poder continuar con sus actividades con normalidad.
El descargo llega en un momento delicado para el arquero, quien fue incluido dentro de la nómina de bajas proyectadas por el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila para la temporada 2027, aunque su vínculo contractual sigue vigente y todavía no acordó su rescisión. Tras el cierre de la competencia oficial sin clasificación al Reducido, el futbolista tampoco tuvo una despedida en el campo de juego.
El trasfondo del conflicto en La Ciudadela
La tensión en el club escaló luego de que el plantel iniciara una medida de fuerza sin entrenarse por las deudas acumuladas, mientras la CD presidida por Oscar Mirkin avanza en charlas individuales para negociar rescisiones y difundió su respuesta institucional reconociendo dos meses de atraso salarial junto con un cronograma de pagos.