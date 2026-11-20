Resumen para apurados
- La Tesorería de Tucumán iniciará el 27 de noviembre el pago del anticipo del 20% del sueldo a estatales provinciales para cumplir con el cronograma de haberes de noviembre.
- El esquema contempla la liquidación escalonada según repartición, iniciando con el Siprosa y Vivienda, como parte del habitual desdoblamiento del 20% y 80% complementario.
- La acreditación de haberes continuará por etapas hasta el 5 de diciembre, garantizando la previsibilidad económica de los agentes públicos antes del cierre del año.
La Tesorería General de la Provincia dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al sueldo de noviembre para los empleados de la administración pública de Tucumán. El cronograma contempla el depósito de la parte proporcional, equivalente al 20% de los haberes, y de la parte complementaria, que representa el 80% restante.
De acuerdo con lo informado por el organismo, las fechas de cobro comenzarán el 27 de noviembre y se extenderán hasta el 5 de diciembre. Los días de acreditación variarán según el área y la repartición a la que pertenezca cada trabajador.
Cuándo se cobra el 20% del sueldo de noviembre
Viernes 27 de noviembre
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
Sábado 28 de noviembre
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
- Poder Legislativo
Martes 1 de diciembre
- Comunas rurales
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal).
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Municipios del interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPYS)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa