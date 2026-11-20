Cuántos empleos generará y qué impacto tendrá en las exportaciones

El impacto económico también estará vinculado con la generación de empleo y la participación de empresas nacionales. Caputo afirmó que durante la construcción se crearán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, mientras que la etapa de operación sostendrá otros 8.000 empleos directos e indirectos.