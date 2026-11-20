El Gobierno anunció un nuevo ingreso al RIGI: "La mayor inversión de la historia argentina"
La iniciativa, impulsada por YPF, Eni y XRG, prevé construir gasoductos, complejos industriales y dos unidades flotantes de licuefacción en Río Negro. El Gobierno estima que generará hasta 40.000 puestos de trabajo durante su construcción.
Resumen para apurados
- Luis Caputo anunció este viernes la aprobación del megaproyecto Argentina LNG en el RIGI para exportar gas de Vaca Muerta desde Río Negro con una inversión histórica.
- Impulsada por YPF, Eni y XRG, la iniciativa prevé ductos hacia la costa rionegrina y dos unidades flotantes de licuefacción tras solicitar su ingreso al régimen en agosto.
- El plan proyecta inversiones por hasta U$S 50.750 millones al 2050, exportaciones anuales de casi U$S 10.000 millones y la creación de hasta 40.000 puestos laborales.
El Gobierno nacional dio un paso clave para el desarrollo del megaproyecto energético Argentina LNG. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Comité Evaluador aprobó su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La iniciativa, que tendrá como protagonistas a YPF, Eni y XRG, busca convertir el gas de Vaca Muerta en uno de los principales productos de exportación del país.
Caputo calificó el emprendimiento como "la mayor inversión de la historia argentina" y detalló que contempla un desembolso de U$S25.000 millones entre 2027 y 2030. La inversión total proyectada asciende a U$S50.750 millones hacia 2050.
Según precisó el funcionario, el desarrollo permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), además de líquidos del gas natural, por más de U$S9.000 millones al año.
El plan también contempla alcanzar una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina.
Cómo será la infraestructura para exportar el gas de Vaca Muerta
Para concretar el proyecto se construirán un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno. Ambas estructuras permitirán trasladar los hidrocarburos desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, donde funcionarán dos unidades flotantes de licuefacción.
La iniciativa incluye, además, la instalación de complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y sus líquidos. El diseño integral contempla la producción de gas rico en Vaca Muerta, infraestructura específica de transporte, plantas de procesamiento y trenes de fraccionamiento de líquidos.
Las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y estarán ubicadas frente a la costa rionegrina, en el Golfo San Matías.
Argentina LNG había presentado su solicitud de adhesión al RIGI a fines de agosto pasado. Su objetivo es desarrollar una cadena de valor que permita transformar los recursos gasíferos de Vaca Muerta en exportaciones destinadas a los mercados internacionales.
Cuántos empleos generará y qué impacto tendrá en las exportaciones
El impacto económico también estará vinculado con la generación de empleo y la participación de empresas nacionales. Caputo afirmó que durante la construcción se crearán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, mientras que la etapa de operación sostendrá otros 8.000 empleos directos e indirectos.
Las estimaciones del proyecto contemplan que, entre 2026 y 2030, se generen alrededor de 20.000 puestos de trabajo anuales, entre directos, indirectos e inducidos. Los mayores niveles de actividad se alcanzarían durante el tercer año de desarrollo, cuando la cantidad de trabajadores podría llegar a 40.000.
Una vez que entre en funcionamiento, el emprendimiento mantendría aproximadamente 8.000 empleos anuales durante toda su vida útil.
En materia de exportaciones, las proyecciones indican que Argentina LNG podría generar ingresos cercanos a U$S10.000 millones por año durante dos décadas. El desembolso total estimado ronda los U$S51.000 millones, mientras que hasta 2031, cuando está prevista la puesta en marcha de las dos unidades flotantes, se invertirían cerca de U$S29.000 millones.
Otro de los puntos destacados es la participación de proveedores nacionales. Se estima que la contratación de bienes y servicios locales alcanzará los U$S15.000 millones, con impacto en la industria argentina y en el desarrollo de capacidades productivas vinculadas con el sector energético.
Al anunciar la aprobación del proyecto, Caputo también felicitó al presidente de YPF, Horacio Marín, por el avance de la iniciativa.