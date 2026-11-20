Un error durante los preparativos para el despegue convirtió un vuelo de British Airways en un costoso contratiempo. Un tripulante activó accidentalmente el tobogán inflable de emergencia de un avión con pasajeros a bordo y la aeronave quedó fuera de servicio. El episodio ocurrió en el aeropuerto de Colombo, en Sri Lanka, cuando el vuelo tenía previsto partir rumbo a Londres.