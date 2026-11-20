Activó sin querer el tobogán de emergencia de un avión y ese error le costó U$S 130.000 a la aerolínea
El incidente ocurrió en un vuelo que debía partir desde Sri Lanka rumbo a Londres. Un tripulante habría accionado accidentalmente el mecanismo de evacuación, lo que obligó a retirar la aeronave de servicio.
Resumen para apurados
- Un tripulante de British Airways activó por error el tobogán de emergencia de un avión en Sri Lanka antes de despegar a Londres, dejando la nave fuera de servicio.
- El dispositivo se atascó entre la manga y la cinta de equipaje, obligando a demorar el vuelo mientras ingenieros desmontaban la puerta para solucionar el problema técnico.
- El incidente generó un costo de hasta U$S 130.000 por revisiones y demoras, encendiendo alarmas sobre la capacitación de la tripulación ante reiterados errores similares.
Un error durante los preparativos para el despegue convirtió un vuelo de British Airways en un costoso contratiempo. Un tripulante activó accidentalmente el tobogán inflable de emergencia de un avión con pasajeros a bordo y la aeronave quedó fuera de servicio. El episodio ocurrió en el aeropuerto de Colombo, en Sri Lanka, cuando el vuelo tenía previsto partir rumbo a Londres.
El avión involucrado era un Boeing 777-200ER, matrícula G-YMMC, que se encontraba estacionado en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike (BIA). El despliegue inesperado del dispositivo se produjo durante las tareas previas a la salida del vuelo BA2044, cuando los pasajeros ya estaban ubicados en sus asientos y todo estaba preparado para despegar.
Según informó el diario británico The Sun, el tobogán quedó atascado entre la plataforma de embarque, cuya manga todavía estaba conectada a la puerta del avión, y la cinta transportadora utilizada para cargar las valijas. La situación obligó a interrumpir las operaciones en tierra y dejó a la aeronave imposibilitada de cumplir con su servicio programado.
Las imágenes del incidente se viralizaron en cuentas especializadas en aviación de la red social X. En ellas se observa el dispositivo inflable desplegado entre las instalaciones del aeropuerto y el avión.
Los pasajeros debieron esperar mientras un equipo de ingenieros trabajaba para desmontar la puerta de salida y resolver el inconveniente.
Por qué el avión no pudo despegar
Los toboganes de emergencia permanecen plegados dentro de las puertas de los aviones y se inflan a presión en cuestión de segundos cuando se activa el mecanismo de evacuación. Sin embargo, volver a colocarlos en condiciones operativas es un procedimiento mucho más complejo.
Una vez desplegado, el dispositivo no puede simplemente desinflarse para que el avión continúe su viaje. Es necesario retirarlo o reempaquetarlo correctamente, inspeccionar los mecanismos de activación y restablecer los protocolos de emergencia antes de que la aeronave pueda volver a operar.
Por ese motivo, un accionamiento accidental puede provocar una interrupción operativa importante, especialmente cuando se trata de aviones de largo alcance, con consecuencias para la compañía, la tripulación y los pasajeros.
En este caso, British Airways tuvo que retirar la aeronave de servicio mientras se realizaban las tareas técnicas. Un portavoz de la compañía pidió disculpas a los clientes afectados y señaló: "Nuestros equipos de ingenieros trabajaron arduamente y lo más rápido posible para que pudieran continuar su viaje".
Aunque la causa todavía no fue establecida oficialmente, fuentes internas citadas por The Sun señalaron que se sospecha que un integrante de la tripulación de cabina accionó accidentalmente el mecanismo.
Un error que puede costar hasta U$S 130.000
El despliegue involuntario de un tobogán de emergencia también representa un importante impacto económico para las aerolíneas.
Según un relevamiento del medio financiero Business Insider, reempaquetar un dispositivo que se encuentra en buen estado puede costar hasta U$S 12.000. A esa cifra se suman otros U$S 20.000 por inspecciones, reparaciones o eventuales sustituciones.
Pero los gastos no terminan allí. También deben contemplarse la pérdida de franjas horarias de despegue y aterrizaje, las revisiones técnicas, el trabajo de los ingenieros y la contratación de personal especializado fuera de su horario habitual.
A su vez, la reubicación de los pasajeros, las compensaciones, el alojamiento en hoteles y el tiempo que el avión permanece fuera de servicio pueden elevar la factura total por encima de los U$S 100.000, según especialistas del sector.
El monto definitivo depende del tipo de aeronave, de si es necesario reemplazar el dispositivo completo o solamente reempaquetarlo y de los posibles daños en la puerta o en la estructura que la rodea. Además, el tobogán debe volver a ser certificado por profesionales antes de su utilización.
De acuerdo con los registros de especialistas en aviación, el episodio ocurrido en Sri Lanka fue el cuarto incidente de estas características en 2026. Se estima que cada activación accidental puede costarle a British Airways hasta 100.000 libras esterlinas, aproximadamente U$S 130.000.
La preocupación dentro de la industria quedó reflejada en el testimonio de una fuente citada por The Sun, que cuestionó los procedimientos de seguridad de la compañía: "O bien la formación de la tripulación está siendo deficiente o estos toboganes se están utilizando deliberadamente, porque no es tan simple como activar un interruptor. Es una gran preocupación y un gasto importante para British Airways".