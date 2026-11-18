Resumen para apurados
- El productor Mariano Chihade fue operado con éxito este miércoles en el Fleni de Belgrano por una lesión cerebral, según confirmó el periodista Ángel de Brito.
- El cuadro se detectó tras estudios neurológicos y una resonancia que halló un nódulo cerebral sin síntomas previos evidentes, derivando en su traslado e internación.
- Con una evolución inicial favorable, el productor seguirá internado en terapia intensiva por control antes de pasar a sala común y continuar su recuperación en su casa.
Mariano Chihade, marido de Mariana Fabbiani, fue operado este miércoles de una lesión cerebral y evoluciona favorablemente tras la intervención. La información fue confirmada por Ángel de Brito durante su programa "Ángel Responde", que se emite por Bondi, donde brindó detalles sobre el estado de salud del productor.
Según explicó el periodista, Chihade ingresó al quirófano a las 8 y la cirugía había finalizado con resultado positivo al momento de comunicar la noticia. “Recién salió del quirófano, salió todo bien”, afirmó, a partir de la información que recibió de las personas que acompañan al productor.
De Brito también indicó que permanecerá internado algunos días en terapia intensiva, como parte del seguimiento habitual después de una operación cerebral. Luego, si su evolución lo permite y de acuerdo con las indicaciones médicas, será trasladado a una habitación común y continuará la recuperación en su domicilio.
Cómo comenzó el problema de salud de Mariano Chihade
Durante su programa, De Brito reconstruyó los pasos que llevaron a la intervención. Según contó, Chihade comenzó a realizarse estudios neurológicos el viernes pasado. El lunes se sometió a una resonancia magnética en una clínica, donde quedó internado ante la posibilidad de tener que ser operado.
“El martes decidieron el traslado al Fleni porque ahí había que operarlo”, explicó el conductor.
El martes, el centro médico había difundido un comunicado para informar sobre el ingreso del productor a su sede Belgrano. De acuerdo con ese parte, Chihade había llegado para realizarse estudios programados después de que una resonancia detectara una imagen nodular en el cerebro.
De Brito, por su parte, contó que había visitado al productor el martes por la tarde, después de finalizar su programa, y que no había notado manifestaciones evidentes del problema de salud. “Estaba absolutamente normal”, aseguró. Y agregó: “O sea, en él no tuvo ningún síntoma notorio. A ver, uno puede estar cansado, estresado, cualquier cosa, por cosas que pasan, pero no había ningún síntoma concreto que diera a entender que esto estaba ocurriendo”.
El periodista también aclaró que prefería no profundizar en cuestiones relacionadas con el diagnóstico, debido a que se trata de información privada. “No quiero contar de más tampoco porque es un tema de salud y es privado, pero bueno, ya se hizo público”, expresó.