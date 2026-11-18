De Brito, por su parte, contó que había visitado al productor el martes por la tarde, después de finalizar su programa, y que no había notado manifestaciones evidentes del problema de salud. “Estaba absolutamente normal”, aseguró. Y agregó: “O sea, en él no tuvo ningún síntoma notorio. A ver, uno puede estar cansado, estresado, cualquier cosa, por cosas que pasan, pero no había ningún síntoma concreto que diera a entender que esto estaba ocurriendo”.