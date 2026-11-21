EconomíaNoticias económicas Puntos de vista sobre management: ¿qué pasa en su empresa cuando faltan los que saben? Francisco López Cruz - Director de López Cruz & Co Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 7 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS ¿Cómo está el pulso de las empresas tucumanas? VIDEO. Reviví el Business Summit NOA 2026 Lo más popular Una luz en medio de tanta oscuridad "Hola, ¿la bodega está abierta?": del pin de Google Maps para una boda a un destino enoturístico en Amaicha del Valle La IA pone en alerta al mundo Cartas de lectores: Enseñame Tucumán Cartas de lectores: la paradoja de evitar el dolor Ranking notas premium Las comunas, en la mira: qué dijo Abad en la Legislatura sobre el Presupuesto 2027 “Me quedo con lo más importante; la condena fue ratificada”, dijo la mujer abusada por Alperovich tras el fallo de Casación San Martín negocia una por una las salidas: qué dijo Mirkin sobre las deudas salariales Devastador informe de Unicef: el país atrapado en el loop de la pobreza Cuánto gasta en salarios un municipio: la polémica desatada tras el Presupuesto de Rossana Chahla