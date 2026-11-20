Resumen para apurados
- Dillom homenajeó a Los Redonditos de Ricota al cantar "Toxi-Taxi" ante 120.000 personas en Plaza Moreno, durante los festejos por el 144° aniversario de La Plata.
- Acompañado por su banda, reversionó el clásico platense en un show masivo. Días antes, se viralizó su foto con Daddy Yankee durante un evento de YouTube en Las Vegas.
- El gesto consolidó el puente entre la música urbana y el rock nacional, reafirmando la versatilidad de Dillom y su creciente proyección en la escena musical internacional.
Dillom protagonizó dos momentos que dieron que hablar en las últimas horas. Por un lado, rindió homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante un multitudinario recital en La Plata. Por otro, sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Daddy Yankee, uno de los máximos referentes de la música urbana.
El cantante se presentó en el marco del 144° aniversario de la ciudad de La Plata, con un espectáculo en plaza Moreno que reunió a más de 120.000 personas. Acompañado por su banda completa, repasó canciones de su reciente álbum y algunos de sus principales éxitos.
En medio del show, Dillom eligió homenajear a Los Redondos con una versión muy personal de “Toxi-Taxi”, uno de los clásicos incluidos en el disco La mosca y la sopa. La interpretación, que recuperó una canción emblemática de la banda platense, fue registrada por los asistentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Después del recital, el músico agradeció al público a través de sus redes. “Muchas gracias La Plata. Hermoso mar de gente ayer. Feliz cumpleaños”, escribió.
La foto de Dillom con Daddy Yankee que sorprendió a sus seguidores
El otro momento que llamó la atención tuvo como protagonista a Daddy Yankee. Dillom compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto al ícono puertorriqueño del reggaetón, a quien conoció durante un evento exclusivo en Las Vegas.
En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes. “Gracias Daddy querido”, escribió el argentino junto a la postal, que no tardó en despertar reacciones entre sus seguidores.
El encuentro se produjo durante “All In For You”, un evento organizado por YouTube para reconocer a Daddy Yankee, en la previa de la semana de los Latin Grammy 2026. Allí, Dillom tuvo la oportunidad de cruzarse personalmente con el artista y llevarse un recuerdo del encuentro.
Sin embargo, también hubo otro detalle que generó comentarios: la espontaneidad con la que el músico argentino se acercó a pedirle una fotografía.
Un fan compartió un video de ese momento y celebró la actitud de Dillom. “Este video de Dillom esperando con la cámara abierta a Daddy Yankee para pedirle una foto me curó. Él también lo hace, así que no me debería dar vergüenza hacérselo a él”, escribió.
Así, entre un homenaje a uno de los nombres fundamentales del rock nacional y un encuentro con una figura internacional del reggaetón, Dillom volvió a convertirse en protagonista de las conversaciones en las redes sociales.