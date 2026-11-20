“Tiene la libertad de hacer lo que quiera”: el Kily González explicó cómo trabaja con Lionel Messi en Inter Miami
El entrenador argentino destacó la importancia del capitán en el funcionamiento del equipo y reveló cómo busca potenciarlo dentro de la cancha. Las Garzas enfrentarán este sábado a Columbus Crew por los playoffs de la MLS.
Resumen para apurados
- En Miami, el DT de Inter Miami, Cristian González, afirmó que da total libertad a Lionel Messi antes del duelo ante Columbus Crew para potenciar al equipo en los playoffs de la MLS.
- El entrenador diseña un esquema flexible para que el capitán lastime en cualquier sector, mientras el club inicia una serie al mejor de tres partidos con ventaja de localía.
- Inter Miami inicia su camino hacia el título de la MLS con el objetivo de alcanzar la final del 18 de diciembre, respaldado por el liderazgo competitivo de Messi.
En la previa de una nueva instancia decisiva para Inter Miami, Cristian “Kily” González dejó en claro cuál es su filosofía de trabajo con Lionel Messi. El entrenador argentino reconoció que el funcionamiento colectivo debe adaptarse a las características del capitán y aseguró que su principal objetivo es conseguir que el rosarino se sienta cómodo dentro de la cancha.
“Es una persona que es terriblemente importante en todo sentido. Yo siempre digo ‘qué le voy a decir a Leo en el sentido futbolístico’. Tiene la libertad de hacer lo que él tenga que hacer porque a la vez lo que hace lo hace bien. El tema es que nosotros como equipo tenemos que adaptarnos a él”, expresó González.
El técnico profundizó sobre la importancia de generar las condiciones necesarias para potenciar al capitán. “Él tiene que estar bien, contento. Estando bien él, nosotros vamos a estar mucho mejor todavía”, explicó.
Cómo busca el Kily González potenciar a Messi
Lejos de imponerle una posición rígida, González pretende construir un funcionamiento que le permita al argentino intervenir en los sectores donde puede generar mayor peligro.
“Tratamos de acomodarnos, buscar un funcionamiento para que él pueda encontrar la pelota donde realmente pueda lastimar, que sabemos que es en casi todos los sectores”, señaló.
Sin embargo, el entrenador también destacó la importancia del aspecto humano en la conducción del plantel. “Quiero energía, quiero alegría, quiero compromiso y él es el primero que baja este mensaje”, afirmó.
Además, resaltó el liderazgo que Messi ejerce sobre sus compañeros, incluso sin necesidad de hablar demasiado.
“Dentro del campo es de hablar poco pero lo que dice es contundente y eso al compañero le sirve. Te exige, porque es un tipo que con 39 años quiere seguir ganando todo lo que esté por delante y mañana no va a ser la excepción”, sostuvo.
Cuándo juega Inter Miami contra Columbus Crew por los playoffs de la MLS
Inter Miami recibirá este sábado 21 de noviembre, desde las 20, a Columbus Crew en el Nu Stadium, por el primer partido de la serie correspondiente a los playoffs de la MLS.
La eliminatoria se disputará al mejor de tres encuentros, sin diferencia de goles acumulada. Si alguno termina empatado después de los 90 minutos, se definirá mediante una tanda de penales.
Las Garzas tendrán ventaja de localía por su mejor ubicación durante la temporada regular, por lo que también serán anfitrionas de un eventual tercer partido.
Desde las semifinales de Conferencia, las eliminatorias pasarán a disputarse a partido único, mientras que la gran final está prevista para el 18 de diciembre.
Con ese panorama, Inter Miami buscará comenzar su camino hacia el título con una victoria. Y, según dejó en claro González, buena parte de sus posibilidades dependerán de conseguir que Messi vuelva a sentirse protagonista.