"El otro niño": la campaña de Missing Children que convierte la conversación sobre el clima en una búsqueda nacional
Mientras el país sigue de cerca los pronósticos por el fenómeno de El Niño, la ONG lanza una campaña en redes sociales que aprovecha esa atención para difundir los casos de chicos que hoy son buscados por sus familias.
Resumen para apurados
- Missing Children Argentina lanzó la campaña "El otro niño" ante la alerta climática para visibilizar y buscar a 117 chicos desaparecidos en el país.
- La iniciativa emula la estética de alertas meteorológicas en redes para mostrar fotos de los menores e instar a la sociedad a viralizar los pedidos de paradero.
- La ONG aspira a transformar la conversación masiva sobre el clima en una red solidaria nacional para aportar datos clave y facilitar el reencuentro de las familias.
Desde hace meses, la televisión, la radio y los portales hablan del fenómeno meteorológico de El Niño: cuándo llega, cuánto puede durar y qué efectos traerá este verano. Frente a un tema que mantiene en alerta a toda la sociedad, Missing Children Argentina decidió usar esa misma atención para visibilizar a quienes también deberían estar en la agenda de todos: los chicos perdidos de nuestro país.
Bajo la premisa “Hay un Niño que no queremos que llegue. Y muchos que queremos que vuelvan”, la ONG lanzó “El Otro Niño”, una campaña que busca convertir la conversación masiva sobre el clima en una red nacional de difusión de búsquedas reales.
Las piezas toman el lenguaje visual de las alertas meteorológicas, con cielos de tormenta y titulares de último momento. Sin embargo, en lugar del pronóstico, cada una muestra la foto y el nombre de un chico que hoy está siendo buscado por su familia, junto con un pedido concreto: compartir su imagen en historias y publicaciones, porque cuanta más gente la vea, más cerca está de volver a casa. Según los registros de la organización, hoy hay en la Argentina 117 chicos que siguen siendo buscados.
“El Niño es noticia en todos lados, hay otros niños que también deberían serlo”, resume uno de los mensajes centrales de la campaña, que se difunde en las redes oficiales de Missing Children con el hashtag #ElOtroNiño.
Ana Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, señaló: “Pensamos que es una excelente herramienta para interpelar a la comunidad y lograr su colaboración en estas búsquedas: son muchas las familias que necesitan encontrar a sus hijos perdidos”.
Por su parte, Quino Oneto Gaona, director general creativo regional de di Paola Latina y responsable de la campaña, agregó: “Lo más interesante de esta campaña es que no necesitamos crear una noticia, sino darle visibilidad a otras que también merecen ser contadas. Usamos los códigos de los pronósticos, las alertas y los noticieros para poner las búsquedas de los chicos en el centro de la conversación. Porque una foto que se comparte puede llegar a la persona indicada y hacer una diferencia enorme para una familia”.
Para sumarse a la difusión, conocer a los chicos que hoy faltan en sus hogares o aportar información, el público puede ingresar a www.missingchildren.org.ar, seguir la cuenta de Instagram @missingchildrenarg o comunicarse al +54 11 4157-3101.