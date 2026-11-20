Las piezas toman el lenguaje visual de las alertas meteorológicas, con cielos de tormenta y titulares de último momento. Sin embargo, en lugar del pronóstico, cada una muestra la foto y el nombre de un chico que hoy está siendo buscado por su familia, junto con un pedido concreto: compartir su imagen en historias y publicaciones, porque cuanta más gente la vea, más cerca está de volver a casa. Según los registros de la organización, hoy hay en la Argentina 117 chicos que siguen siendo buscados.