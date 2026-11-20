El dólar oficial volvió a subir y alcanzó un nuevo récord nominal: el riesgo país superó los 1.000 puntos
El tipo de cambio minorista del Banco Nación llegó a $1.595 y acumuló un avance de $25 en la semana. También treparon las cotizaciones financieras, mientras los bonos argentinos registraron fuertes caídas.
Resumen para apurados
- Este viernes, el dólar oficial en Argentina alcanzó un récord nominal de $1.595 y el riesgo país superó los 1.000 puntos debido a una renovada tensión en el mercado cambiario.
- La divisa acumuló tres subas consecutivas en la semana, mientras el CCL trepó a $1.788 y los bonos soberanos cayeron, empujando al riesgo país a 1.050 unidades con un alza del 12,8%.
- El riesgo país tocó su máximo anual y la cotización mayorista acortó distancia con el techo de la banda cambiaria, lo que anticipa mayor volatilidad e incertidumbre financiera.
El mercado cambiario argentino volvió a mostrar señales de tensión. El dólar oficial registró este viernes su tercera suba consecutiva de la semana y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico, en una jornada marcada también por el fuerte incremento del riesgo país.
La cotización de la divisa para el público llegó a $1.595 en las pizarras del Banco Nación (BNA), lo que representó un incremento de $10 frente al último cierre. Con este movimiento, acumuló una suba de $25 durante la semana y de $35 en lo que va de noviembre.
El dólar mayorista también profundizó su recorrido ascendente. La cotización avanzó $15 hasta ubicarse en $1.580, su valor nominal más elevado del que se tenga registro. Así, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.976,68, se redujo al 25,1%. En las primeras semanas de noviembre, este segmento acumuló un incremento de $46.
En los dólares financieros, los aumentos fueron todavía más pronunciados. El contado con liquidación (CCL) trepó $44,78 y se ubicó en $1.788,26, con una variación positiva del 2,6%. Por su parte, el dólar MEP alcanzó los $1.660,49, luego de avanzar $29,12 respecto de su valor de apertura, un 2,2%.
El riesgo país escaló a 1.050 puntos y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas
La tensión financiera también quedó reflejada en el comportamiento del riesgo país. El indicador subió 119 unidades y llegó a los 1.050 puntos básicos, lo que representó un salto del 12,8%, según los registros de Rava.
Durante las primeras operaciones había avanzado hasta los 1.038 puntos, aunque luego moderó parcialmente la suba. Sin embargo, durante la tarde retomó el recorrido alcista y alcanzó un nuevo máximo en lo que va del año.
El índice volvió así a niveles de octubre de 2025, cuando, en la antesala de las elecciones legislativas, había llegado a los 1.081 puntos. En la semana acumula un incremento de 220 unidades, mientras que en noviembre suma 263 puntos, un avance del 33,4%.