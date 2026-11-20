Resumen para apurados
- Ocho clubes de hockey femenino disputan este sábado en Tucumán los cuartos de final del Torneo Clausura para definir los pases a semifinales.
- La jornada se reanuda tras la suspensión de la fecha previa por la Asociación Tucumana de Hockey para resolver sanciones pendientes en las tres divisiones.
- Los cruces directos definirán a los cuatro mejores equipos del certamen, mientras que el domingo se completará la fecha 13 del torneo de caballeros.
Luego de la suspensión del fin de semana pasado, cuando la Asociación Tucumana de Hockey frenó la actividad para resolver sanciones pendientes, los playoffs del Torneo Clausura femenino se pondrán al día con la disputa de los cuartos de final en las tres divisiones.
En la categoría A, los cuatro partidos se jugarán en simultáneo este sábado desde las 16.45: Los Tarcos recibirá en el ex aeropuerto a Universitario; Huirapuca será local en Concepción ante San Martín; Natación y Gimnasia se medirá frente a Lawn Tennis en la cancha de agua del parque 9 de Julio, y Jockey Club se enfrentará a Tucumán Rugby “A”.
La actividad se completará con los cruces de las restantes divisonales. En la B, desde las 16.45 jugarán Cardenales vs. Monteros Vóley “B”, Tucumán Rugby “D” vs. Jockey Club “B” y La Querencia vs. Aguará Guazú, mientras que a las 18.30 chocarán Los Tarcos “B” y Villa Mitre.
Por su parte, la C tendrá a las 16.30 los partidos entre San Martín “B” vs. Tucumán Rugby “C”, Universitario “G” vs. Coipú y Monteros Vóley “N” vs. Jockey Club “C”, mientras que la jornada cerrará desde las 18.30 con Natación y Gimnasia “A” vs. San Martín “N”.
Por su parte, los Caballeros disputarán el domingo la fecha 13, con los siguientes cruces: La Querencia - Cardenales, Huirapuca - San Martín, Monteros Vóley - Natación y Gimnasia, y Atlético Tucumán - Los Tarcos. Todos jugarán desde las 16.30.