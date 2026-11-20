En la categoría A, los cuatro partidos se jugarán en simultáneo este sábado desde las 16.45: Los Tarcos recibirá en el ex aeropuerto a Universitario; Huirapuca será local en Concepción ante San Martín; Natación y Gimnasia se medirá frente a Lawn Tennis en la cancha de agua del parque 9 de Julio, y Jockey Club se enfrentará a Tucumán Rugby “A”.