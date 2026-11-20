Resumen para apurados
- River recibirá a Lanús este domingo en el Monumental por los octavos del Clausura, con la obligación de ganar para seguir en carrera por el título y la Libertadores.
- Afectado por las bajas de Moreno, Vera y Montiel, el DT Leonardo Ponzio recurrirá a juveniles como Espíndola y Andrada para rearmar el equipo titular.
- El torneo representa la última oportunidad de River de ganar un título en 2026 y clasificar a la Copa Libertadores 2027, en un cruce decisivo a eliminación directa.
River afrontará el domingo, desde las 19, uno de los partidos más importantes de su temporada. En el Monumental recibirá a Lanús por los octavos de final del Clausura, con un escenario conocido para Leonardo Ponzio: varias bajas, una formación con fuerte presencia juvenil y la obligación de ganar para sostener su última posibilidad de conquistar un título en 2026.
El “Millonario” terminó cuarto en la zona B y tendrá la ventaja de la localía frente al “Granate”, quinto de la zona A. Tras vencer a Aldosivi en el cierre de la fase regular, aprovechó el parate por la fecha FIFA para preparar un cruce de eliminación directa. Sin embargo, la semana dejó novedades que obligaron al entrenador a reorganizar el equipo, especialmente en el medio campo.
La ausencia más prolongada es la de Aníbal Moreno. El volante deberá someterse a una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar y no volverá a jugar en lo que resta del año. Tampoco estará Fausto Vera: aunque había avanzado en su recuperación, las molestias en el talón derecho le impidieron recibir el alta para enfrentar a Lanús. Sin sus dos alternativas de mayor recorrido en el centro de la cancha, Ponzio volvería a confiar en Santiago Espíndola, de apenas 18 años.
El juvenil, que dejó una buena impresión en su presentación ante Aldosivi, formaría la dupla central con Tobías Andrada, de 19. Más adelantados aparecerían Tomás Galván y Thiago Almada. Así, la mitad de la cancha reunirá experiencia y juventud en un partido sin margen de error. La apuesta por los chicos no se limita a esa zona: Santiago Beltrán, de 21 años, se perfila para continuar en el arco y Lautaro Rivero, de 22, se mantendría en la zaga.
La defensa tendrá otra ausencia de peso. Gonzalo Montiel no podrá jugar pese a que el Tribunal de Disciplina le redujo de tres a dos fechas la suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca. Como ya cumplió una jornada frente a Aldosivi, deberá purgar la restante contra Lanús y recién quedará habilitado si River avanza a cuartos. Su reemplazante sería Giovanni González, mientras que Nicolás Otamendi y Rivero integrarían la pareja central y Marcos Acuña ocuparía el lateral izquierdo.
En ofensiva, Ponzio mantendría a Ángel Correa y Lucas Beltrán, con Almada como principal enlace. Además, Juan Cruz Meza se recuperó de su lesión muscular y podría integrar el banco de suplentes.
Por su parte, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recuperó durante el receso a los mediocampistas Matías Sepúlveda y Agustín Medina, quienes dejaron atrás sus lesiones y volvieron a entrenarse con normalidad. También podrá contar con el delantero paraguayo Allan Wlk, que regresó tras participar con su selección. En contrapartida, José Canale difícilmente llegue en condiciones por un esguince de rodilla, mientras que Agustín Cardozo continúa entre algodones.
Más allá de los nombres, River llega al cruce condicionado por una campaña irregular. El Clausura representa su última oportunidad de cerrar el año con una conquista y obtener un boleto a la Copa Libertadores 2027. Lanús, en tanto, llegará al Monumental con la intención de dar el golpe como visitante. Pablo Dóvalo será el árbitro del encuentro, que se televisará por TNT Sports Premium. Si hay empate en los 90 minutos, se jugará un alargue de media hora y, si persiste la igualdad, habrá penales.