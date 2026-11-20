La ausencia más prolongada es la de Aníbal Moreno. El volante deberá someterse a una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar y no volverá a jugar en lo que resta del año. Tampoco estará Fausto Vera: aunque había avanzado en su recuperación, las molestias en el talón derecho le impidieron recibir el alta para enfrentar a Lanús. Sin sus dos alternativas de mayor recorrido en el centro de la cancha, Ponzio volvería a confiar en Santiago Espíndola, de apenas 18 años.