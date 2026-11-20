Un femicidio conmocionó este jueves a Salta, luego de que una joven de 27 años fuera asesinada a tiros en el Centro de Mediación de la Municipalidad de Chicoana. El principal sospechoso es su expareja, un efectivo de la Policía de Salta, quien escapó del lugar y fue encontrado poco después con una herida de arma de fuego. El hombre murió mientras era trasladado de urgencia al hospital local, según confirmó el Ministerio Público Fiscal.