Resumen para apurados
- Un policía de 32 años asesinó a tiros a su expareja de 27 este jueves en un centro de mediación municipal en Chicoana, Salta, durante una audiencia entre ambos.
- El agresor disparó a la víctima en plena reunión y escapó. Luego fue hallado con un disparo autoinfligido en un descampado y murió camino al hospital local.
- El hecho generó profunda conmoción en Chicoana. La fiscalía abrió una investigación para esclarecer la mecánica del crimen y los protocolos de seguridad del lugar.
Un femicidio conmocionó este jueves a Salta, luego de que una joven de 27 años fuera asesinada a tiros en el Centro de Mediación de la Municipalidad de Chicoana. El principal sospechoso es su expareja, un efectivo de la Policía de Salta, quien escapó del lugar y fue encontrado poco después con una herida de arma de fuego. El hombre murió mientras era trasladado de urgencia al hospital local, según confirmó el Ministerio Público Fiscal.
El episodio ocurrió alrededor de las 14, en un edificio ubicado sobre la calle El Carmen, en el centro de la localidad del Valle de Lerma. La víctima fue identificada preliminarmente como Denis Viñabal, de 27 años, mientras que el sospechoso sería un cabo de la fuerza provincial, identificado extraoficialmente como Carlos Enrique Pascal, de 32.
Cómo ocurrió el femicidio en Chicoana, Salta
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la joven se encontraba participando de una instancia de mediación con su expareja cuando se produjo el ataque. En ese contexto, el hombre habría sacado un arma de fuego y efectuado varios disparos contra la mujer, que sufrió heridas mortales y falleció en el lugar.
Tanto la víctima como el presunto agresor serían vecinos del paraje La Población. El hecho generó conmoción en Chicoana, donde el ataque ocurrió dentro de una dependencia municipal ubicada en una zona céntrica.
El policía escapó y fue encontrado herido cerca del cementerio
Después de disparar contra su expareja, el efectivo policial abandonó el Centro de Mediación y se dio a la fuga. A partir de ese momento, se desplegó un operativo para localizarlo.
Los investigadores lograron encontrarlo en un sector descampado, en inmediaciones del cementerio de Chicoana. Según la información preliminar, el hombre intentaba escapar a través de una finca ubicada detrás del predio cuando fue localizado por personal policial.
En esas circunstancias, se habría producido un disparo con un arma de fuego. Cuando los efectivos se acercaron, advirtieron que el sospechoso todavía presentaba signos vitales, pese a que inicialmente creyeron que había muerto.
El Ministerio Público Fiscal confirmó la muerte del sospechoso
Ante la gravedad de las heridas, se dispuso el traslado del policía en código rojo hacia el hospital de Chicoana. Sin embargo, el hombre falleció durante el recorrido, antes de llegar al establecimiento sanitario.
La muerte fue confirmada oficialmente por el Ministerio Público Fiscal, que informó que el efectivo había sido encontrado gravemente herido en una zona descampada luego de escapar del lugar donde ocurrió el femicidio.
El caso generó una profunda conmoción en Chicoana y es investigado por las autoridades judiciales para establecer las circunstancias precisas en las que ocurrieron ambos hechos.