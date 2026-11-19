El crimen ocurrido en el barrio La Cerámica, en Lastenia, fue un femicidio que terminó con una víctima que, según los primeros indicios de la investigación, no era la mujer a la que el agresor habría ido a buscar. El hombre, identificado como Oscar Gonzalo, habría intentado asesinar a su ex pareja, pero se equivocó y terminó con la vida de su sobrina, María Belén Soria, de 27 años. Horas después, se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea del ingenio Marapa.