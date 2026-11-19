Femicidio en Lastenia: la joven de 27 años que murió por error al cuidar a sus sobrinos
La reconstrucción del crimen en el barrio La Cerámica permitió establecer que el asesino ingresó a la vivienda y atacó a la joven de 27 años mientras dormía con uno de los hijos de la víctima. Después escapó y se quitó la vida en una chimenea de un ingenio.
Resumen para apurados
- Un hombre asesinó por error a su cuñada de 27 años en Lastenia al buscar a su expareja, según confirmó la investigación judicial tras reconstruir el femicidio.
- El agresor irrumpió en una casa del barrio La Cerámica y atacó a la víctima mientras dormía con su sobrino; luego huyó y se quitó la vida en un ingenio.
- La causa avanza con las pericias del Ministerio Público Fiscal para cerrar formalmente el expediente penal ante la extinción de la acción por la muerte del autor.
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El crimen ocurrido en el barrio La Cerámica, en Lastenia, fue un femicidio que terminó con una víctima que, según los primeros indicios de la investigación, no era la mujer a la que el agresor habría ido a buscar. El hombre, identificado como Oscar Gonzalo, habría intentado asesinar a su ex pareja, pero se equivocó y terminó con la vida de su sobrina, María Belén Soria, de 27 años. Horas después, se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea del ingenio Marapa.
La reconstrucción del hecho, a partir de los testimonios recogidos por el fiscal Carlos Sale, permitió establecer que el agresor ingresó a la vivienda sin ejercer violencia. Una vez adentro, se dirigió directamente a la habitación matrimonial, donde encontró a una mujer durmiendo junto a uno de sus primos, de siete años.
Sin embargo, quien estaba acostada en esa cama era Soria. La joven había acudido a la casa por pedido de su hermana para quedarse al cuidado del pequeño y de su hermano, un adolescente de 14, ya que la madre de los niños se encontraba acompañando a un familiar internado en un centro asistencial.
De acuerdo con los primeros indicios, el hombre no habría advertido que había atacado a su sobrina y no a su ex pareja. Después de cometer el crimen, escapó de la vivienda. La secuencia tuvo un nuevo capítulo cuando un familiar se comunicó con él para informarle lo que había sucedido y pedirle que regresara.
El hombre hizo caso omiso al pedido y se dirigió a un ingenio del sur tucumano, donde terminó con su vida al arrojarse desde una chimenea. Por el momento, los investigadores no pudieron determinar si el agresor llegó a enterarse de que había asesinado a la persona equivocada antes de suicidarse.
Los celos y el control sobre su ex pareja
En paralelo, los testimonios de los familiares aportaron elementos sobre el vínculo entre el hombre y su ex mujer. Según relataron, el agresor se encontraba muy alterado porque habría tomado conocimiento de que ella había comenzado una relación con otra persona.
También surgió un dato que podría resultar relevante para reconstruir el contexto de violencia y control. Tiempo atrás, el hombre le había regalado un teléfono celular a su ex pareja, pero, según los testimonios, le había instalado distintas aplicaciones para conocer con quién se comunicaba y seguir sus movimientos.
Esos elementos forman ahora parte de la reconstrucción de un episodio que terminó con la vida de la joven de 27 años y que, según la principal hipótesis de los investigadores, tuvo como blanco inicial a otra mujer.