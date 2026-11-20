Polémica en Mánchester: filmaron con un dron la primera práctica de Pochettino y el autor tuvo que pedir disculpas
Un canal de YouTube grabó doce minutos del entrenamiento a puertas cerradas del United antes del clásico ante Liverpool. Tras las quejas del club, el responsable borró el video, admitió su error y desvinculó a los hinchas rivales de cualquier maniobra de espionaje.
Resumen para apurados
- Un youtuber grabó con un dron la primera práctica de Mauricio Pochettino en Manchester United y debió disculparse tras filtrar tácticas previas al clásico ante Liverpool.
- El autor borró el video de doce minutos, negó espionaje para Liverpool y alegó confusión, en un contexto de reiterados conflictos por drones y privacidad en el fútbol inglés.
- Superado el incidente, Pochettino debutará el domingo ante Liverpool en Anfield, con el desafío de enderezar el rumbo del Manchester United en la Premier League.
El ciclo de Mauricio Pochettino al frente del Manchester United arrancó con un imprevisto en el predio de entrenamiento. A 48 horas de asumir, la primera práctica del técnico argentino fue grabada desde el aire por un dron y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. La filtración generó un fuerte malestar en el club inglés y obligó al responsable a eliminar el material y publicar un descargo.
El video, de doce minutos de duración, fue publicado por la cuenta de YouTube CC Overview. En las tomas se podía ver al nuevo cuerpo técnico ordenando movimientos tácticos con pelota y dando indicaciones de cara al choque del domingo frente a Liverpool en Anfield. Ante las críticas y la polémica por difundir una sesión cerrada a la prensa, el creador de contenido decidió retirar el material.
En su descargo, el autor reconoció que cometió una equivocación grave: "Fue un error total haber grabado los trabajos en el predio. Mi única intención era tomar imágenes de Pochettino con la ropa del club para compartirlas con los hinchas, pensando que era una práctica abierta o una entrada en calor". Además, le pidió disculpas al plantel y remarcó que Liverpool no tuvo ninguna vinculación con la filmación, desactivando cualquier sospecha de espionaje en la antesala del clásico.
En el fútbol inglés, el vuelo de drones sobre los campos de entrenamiento se convirtió en un problema recurrente para los clubes por cuestiones de seguridad y privacidad, ya que está prohibido registrar imágenes de instalaciones privadas sin autorización.
Con el episodio aclarado, Pochettino ya tiene la cabeza puesta en su estreno oficial. El técnico argentino debutará este domingo desde las 13,30, cuando visite en el clásico a Liverpool con el desafío de acomodar a un Manchester United que viene teniendo una temporada irregular en la Premier League.