En su descargo, el autor reconoció que cometió una equivocación grave: "Fue un error total haber grabado los trabajos en el predio. Mi única intención era tomar imágenes de Pochettino con la ropa del club para compartirlas con los hinchas, pensando que era una práctica abierta o una entrada en calor". Además, le pidió disculpas al plantel y remarcó que Liverpool no tuvo ninguna vinculación con la filmación, desactivando cualquier sospecha de espionaje en la antesala del clásico.