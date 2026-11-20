El rescate de una serpiente en un barrio de El Manantial volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele generar temor cada vez que aparece uno de estos animales cerca de una vivienda: ¿cómo saber si es venenosa o inofensiva? Para despejar dudas, Paula Cabrera, herpetóloga e investigadora de la Fundación Miguel Lillo, explicó a LA GACETA cuáles son las especies que habitan en Tucumán, qué características tienen y cómo actuar ante un encuentro.