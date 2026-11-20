Una serpiente apareció en El Manantial y despertó una pregunta: ¿cuáles son peligrosas en Tucumán?
Resumen para apurados
- Tras el rescate de una culebra en El Manantial, Tucumán, la herpetóloga Paula Cabrera explicó cómo diferenciar las serpientes venenosas para evitar riesgos y temores.
- El ejemplar hallado era una falsa yarará inofensiva. En la provincia habitan más de 30 especies, pero solo tres son peligrosas: la yarará, la cascabel y la coral.
- Especialistas buscan frenar la matanza por miedo, concientizar sobre el rol ecológico de los reptiles y enseñar a recurrir a bomberos ante avistamientos por lluvias.
El rescate de una serpiente en un barrio de El Manantial volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele generar temor cada vez que aparece uno de estos animales cerca de una vivienda: ¿cómo saber si es venenosa o inofensiva? Para despejar dudas, Paula Cabrera, herpetóloga e investigadora de la Fundación Miguel Lillo, explicó a LA GACETA cuáles son las especies que habitan en Tucumán, qué características tienen y cómo actuar ante un encuentro.
El ejemplar rescatado recientemente por los bomberos era una culebra conocida como sapera o falsa yarará. Aunque su aspecto puede confundirse con el de una yarará verdadera, Cabrera aclaró que no es venenosa y que no representa un peligro para las personas. Se alimenta principalmente de sapos y suele encontrarse en sectores próximos a cursos de agua.
La especialista destacó, además, la importancia de modificar la manera en que la sociedad se relaciona con estos animales. Según explicó, históricamente alrededor del 90% de las personas que encuentran una serpiente optan por matarla, muchas veces por miedo o desconocimiento.
"Son animales que están mal vistos, pero por una cuestión hereditaria, mitológica, por un miedo irracional", señaló. En ese sentido, consideró que los rescates y la difusión de información ayudan a generar un cambio de comportamiento.
Cuáles son las serpientes venenosas que hay en Tucumán
Durante la entrevista con LG Play, Cabrera explicó que en Tucumán existen más de 30 especies de serpientes, aunque solamente tres de ellas son venenosas en las zonas donde se concentra la mayor parte de la población.
Entre las especies que pueden encontrarse está la coral, fácilmente reconocible por sus llamativos anillos de colores. La especialista explicó que suele ser una serpiente bastante mansa y que su aspecto funciona como una señal de advertencia en la naturaleza.
Otra de las especies es la cascabel, que cuenta con una particularidad: cuando detecta la presencia de una persona, puede hacer sonar su cola para advertir que está allí. Ese comportamiento permite evitar muchos encuentros accidentales.
La tercera, y la que más frecuentemente puede generar situaciones de riesgo, es la yarará. Cabrera indicó que es común encontrarla en zonas donde el avance de las urbanizaciones modificó su hábitat natural, especialmente en sectores de countries y barrios próximos a espacios verdes.
Uno de los problemas, advirtió, es que existen especies inofensivas que tienen un aspecto muy parecido al de las venenosas. Es el caso de la sapera, que puede confundirse fácilmente con una yarará.
La especialista explicó que una de las diferencias está en las pupilas: la yarará tiene pupilas verticales, similares a las de un gato, mientras que la sapera las tiene redondas. También mencionó la presencia de un órgano sensorial, denominado foseta loreal, entre el ojo y la nariz de la yarará.
Sin embargo, aclaró que identificar estas diferencias requiere experiencia y que no es recomendable acercarse a una serpiente para intentar reconocerla.
Las especies que no representan un peligro y ayudan al ecosistema
Cabrera también describió algunas de las culebras más habituales de la provincia y explicó por qué cumplen una función importante en el ambiente.
Entre ellas mencionó a la falsa coral, que se alimenta de ratones; la llamada mamona, que tiene como una de sus principales presas a otras serpientes, incluidas las yararás; y la sapera, que consume sapos.
También hay especies conocidas como víbora ciega o víbora de cristal, que suelen aparecer en jardines y se alimentan de pequeños insectos. Otra es la caracolera, que, como indica su nombre, consume caracoles.
"Son animales que tienen su beneficio en la naturaleza y para nosotros también", remarcó la investigadora.
Qué hacer si aparece una serpiente cerca de una casa
Ante la aparición de uno de estos animales, la primera recomendación es mantener la calma y tomar distancia. Cabrera explicó que las serpientes no buscan atacar a las personas y que, por lo general, intentan alejarse cuando detectan su presencia.
"Tomando una distancia de un metro, ya no estás en peligro, por más que sea una especie venenosa", explicó.
Si el animal está dentro de una vivienda o en un sector cercano y no se retira, lo indicado es comunicarse con especialistas, bomberos o la Policía para que puedan realizar el rescate. La herpetóloga también señaló que, junto con sus colegas, reciben consultas y colaboran con este tipo de intervenciones.
La recomendación principal es no intentar agarrarlas ni matarlas.
Por qué pueden aparecer más serpientes en zonas urbanas
La especialista también se refirió a la posibilidad de que las lluvias intensas y los períodos de mayor humedad favorezcan la aparición de serpientes en sectores habitados.
Explicó que las inundaciones pueden obligarlas a abandonar sus refugios y buscar otros lugares donde resguardarse. Entre los sitios que suelen elegir mencionó cuevas, escombros, acumulaciones de leña y otros espacios donde puedan permanecer ocultas.
Además, la humedad favorece la presencia de pequeños animales, como ratones y otros roedores, que constituyen parte de la alimentación de muchas serpientes.
Por eso, Cabrera consideró que puede resultar lógico encontrar más ejemplares cuando aumentan las condiciones favorables para sus presas.
De todos modos, aclaró que las lluvias persistentes no necesariamente incrementan su actividad: si no necesitan abandonar sus refugios por una inundación, pueden permanecer ocultas durante varios días. Debido a su metabolismo bajo, incluso pueden pasar una o dos semanas sin alimentarse.