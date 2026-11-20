Paul Aron y una salida inesperada de Alpine: qué pasó con el piloto que reemplazó a Franco Colapinto
El piloto estonio de 22 años acordó su salida de la escudería francesa tras dos temporadas como reserva. En 2026 reemplazó a Franco Colapinto en una práctica libre del Gran Premio de Hungría y ahora podrá buscar nuevos desafíos en el automovilismo.
Resumen para apurados
- Alpine y Paul Aron acordaron rescindir su vínculo de reserva en la F1 antes del GP de Las Vegas para permitirle al estonio buscar nuevos desafíos deportivos.
- En sus dos años con el equipo, Aron sumó 10.000 km en ensayos y disputó prácticas libres reemplazando tanto a Franco Colapinto en Hungría como a Pierre Gasly en Monza.
- Alpine recurrirá a Frederik Vesti para cubrir el puesto hasta el final de la temporada, mientras Aron evaluará alternativas en otras categorías del automovilismo.
Alpine confirmó la salida de Paul Aron de su estructura de Fórmula 1, luego de alcanzar un acuerdo de manera mutua con el piloto estonio. La decisión se conoció en la previa del Gran Premio de Las Vegas y le permitirá al joven de 22 años explorar nuevas oportunidades en el automovilismo.
La desvinculación también genera interés por su vínculo con Franco Colapinto, a quien Aron reemplazó durante una sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría de 2026. El estonio había cumplido funciones como piloto reserva de la escudería francesa desde 2024, aunque nunca llegó a disputar una carrera oficial en la máxima categoría.
Paul Aron dejó de ser piloto reserva de Alpine: los motivos de su salida
A través de un comunicado oficial, BWT Alpine F1 Team informó que ambas partes acordaron finalizar su vínculo y liberar al piloto de sus responsabilidades dentro de la estructura.
La decisión le abre a Aron la posibilidad de buscar nuevos desafíos profesionales en otras categorías del automovilismo. Durante los últimos dos años, el estonio desarrolló tareas de preparación y participó en diferentes jornadas de pruebas con monoplazas de distintas escuderías.
En ese período acumuló más de 10.000 kilómetros de experiencia al volante de autos de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.
Además, durante la temporada 2026 tuvo dos participaciones en entrenamientos oficiales de Fórmula 1. En julio reemplazó a Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, mientras que en septiembre ocupó el lugar de Pierre Gasly en Monza.
Qué pasará con el puesto de piloto reserva de Alpine
Tras confirmar la salida de Paul Aron, Alpine también comunicó cómo cubrirá esa función durante las últimas carreras de la temporada 2026.
La escudería francesa cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para disponer de los servicios del danés Frederik Vesti. De esta manera, el piloto podría ser convocado para desempeñarse como reserva si el equipo necesita recurrir a él.
La alternativa permitirá a Alpine mantener cubierta esa posición en el tramo final del campeonato, luego de la salida del estonio.
El comunicado completo de Alpine sobre Paul Aron
En su mensaje oficial, el equipo agradeció el trabajo del piloto durante los dos años en los que formó parte de su estructura y le deseó éxitos en sus próximos proyectos.
El comunicado expresó:
"El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y Paul Aron han acordado de mutuo acuerdo liberar a Paul de sus funciones como piloto de reserva y de sus obligaciones con el equipo para permitirle buscar otras oportunidades en el mundo del automovilismo.
El equipo expresa su más sincero agradecimiento y reconocimiento a Paul por su labor como piloto de reserva del equipo durante los últimos dos años y le desea lo mejor para su futuro.
Para las carreras restantes de la temporada 2026, el equipo cuenta con un acuerdo de opción compartida con Mercedes para los servicios de Frederik Vesti como piloto, en caso de que sea necesario recurrir a él para que desempeñe el papel de piloto reserva".