El buen momento de Boca Juniors abrió el debate sobre la influencia de Leandro Paredes en el funcionamiento del equipo. Desde su regreso, el mediocampista se convirtió en una referencia dentro de la cancha y su presencia modificó el rendimiento del conjunto.
Su aporte puede analizarse desde distintos aspectos: el equilibrio que le dio al mediocampo, la capacidad para asumir el liderazgo del plantel o la jerarquía que sumó al equipo.
¿Qué fue lo más importante que aportó Paredes para este presente de Boca? Participá de la encuesta y elegí tu respuesta.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium