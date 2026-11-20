La Terminal de Ómnibus se convirtió en el escenario de una serie de ejercicios operativos para evaluar las capacidades de los perros detectores de drogas en la provincia. Las pruebas forman parte de la última etapa del proceso de certificación de los canes y sus guías, que deben demostrar sus habilidades en situaciones similares a las que enfrentan durante los controles habituales.