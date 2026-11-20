Cómo se evalúa a los perros antidrogas en Tucumán: así entrenan los canes de la Policía en la Terminal de Ómnibus
Los ejercicios forman parte de la etapa final de certificación de los animales y sus guías; las pruebas recrean operativos de búsqueda de estupefacientes en colectivos, equipajes y encomiendas
Resumen para apurados
- Esta semana, la Policía de Tucumán y la Federal evalúan perros en la Terminal de Ómnibus para certificar a los binomios detectores de drogas.
- Los ejercicios replican operativos de Buenos Aires con revisiones de equipajes, colectivos y encomiendas en delegaciones de cinco provincias del norte.
- La capacitación unifica criterios federales y optimiza la eficacia de los controles preventivos contra el narcotráfico en espacios de tránsito masivo.
La Terminal de Ómnibus se convirtió en el escenario de una serie de ejercicios operativos para evaluar las capacidades de los perros detectores de drogas en la provincia. Las pruebas forman parte de la última etapa del proceso de certificación de los canes y sus guías, que deben demostrar sus habilidades en situaciones similares a las que enfrentan durante los controles habituales.
En esta instancia participan tres binomios de la Policía, integrados por un perro y su guía, que atraviesan el proceso evaluativo. También intervienen unidades especiales antidrogas de la Policía Federal Argentina, con representantes de distintas provincias del norte del país.
El comisario Fernando Barcia, jefe de la División Canes Detectores de Drogas de la Policía Federal Argentina, detalló que las actividades reúnen a perros y guías de ambas fuerzas. Además, precisó que se realiza la recertificación de canes de las delegaciones de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
Cómo son las pruebas para los perros antidrogas
Los ejercicios reproducen las condiciones de trabajo que los equipos enfrentan en las principales terminales de transporte de Buenos Aires, como Retiro, Liniers y Dellepiane. Allí, los perros deben intervenir en espacios con una circulación constante de pasajeros y equipajes.
"Nosotros vamos a realizar la misma temática operativa y de trabajo que realizamos en las terminales de ómnibus de la Gran Metrópoli de la ciudad de Buenos Aires, en las cuales tenemos un fluido de gente constante, multitudinario", explicó Barcia.
Durante las prácticas, los canes deben realizar búsquedas sobre bolsos y bultos de pasajeros que descienden de los colectivos, además de revisar encomiendas que llegan desde diferentes puntos del país. De esta manera, se busca comprobar cómo responden los animales y sus guías ante escenarios propios de los controles contra el narcotráfico.
El objetivo de trasladar esta metodología a Tucumán es capacitar al personal y fortalecer los procedimientos de detección. "Ese mismo trabajo lo estamos trasladando aquí para darle la capacitación al personal de Tucumán, para que ellos puedan optimizar este trabajo y mejorar día a día contra la lucha del narcotráfico", sostuvo el jefe de la División Canes Detectores de Drogas de la Policía Federal.
La certificación permite evaluar el desempeño de cada binomio y actualizar sus capacidades para intervenir en operativos de prevención y detección de estupefacientes en espacios de circulación masiva.