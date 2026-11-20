Felipe Fort sufrió un accidente mientras intentaba sobrepasar un camión: cómo está
El hijo de Ricardo Fort viajaba hacia una quinta familiar junto a tres acompañantes cuando debieron realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal. Pepe Ochoa contó cómo ocurrió el episodio y confirmó que los cuatro resultaron ilesos.
Resumen para apurados
- El sábado, Felipe Fort resultó ileso tras un incidente vial en la Ruta 5, entre Carlos Casares y 9 de Julio, al intentar sobrepasar un camión y esquivar un auto de frente.
- El joven viajaba a una quinta con su novia y dos amigos cuando el auto debió maniobrar bruscamente hacia la banquina para evitar un choque frontal en un tramo de doble mano.
- Pese al estado de shock por la gravedad del episodio, su entorno confirmó que ninguno sufrió heridas, dejando el hecho como una maniobra límite sin consecuencias físicas.
Felipe Fort, hijo del empresario Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito mientras viajaba junto a su novia y dos amigos por la Ruta Nacional 5. El episodio ocurrió el último sábado, en el tramo comprendido entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y 9 de Julio, cuando el vehículo en el que se trasladaban tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal.
La noticia fue revelada por el periodista Pepe Ochoa, quien contó detalles del episodio en el programa Bondi. Según explicó, los cuatro ocupantes del vehículo atravesaron momentos de mucha tensión, aunque finalmente resultaron ilesos.
Cómo fue el accidente de Felipe Fort en la Ruta 5
De acuerdo con el relato de Ochoa, Felipe Fort viajaba hacia una quinta que tiene su familia en la zona de Carlos Casares. El joven iba en el asiento trasero junto a su novia, mientras que dos amigos ocupaban los asientos delanteros.
El accidente se produjo cuando intentaron sobrepasar a un camión en un sector de la ruta que tiene doble sentido de circulación. Durante la maniobra, advirtieron que otro vehículo se acercaba de frente y debieron realizar un brusco movimiento para evitar el impacto.
"Cuando intentaron pasar un camión, no vieron que venía un auto de frente y para evitar el choque, tuvieron que volantear a la banquina", explicó el periodista.
La situación pudo haber terminado en una tragedia. De hecho, Ochoa describió la gravedad del episodio con una contundente frase: "No se mataron de pedo".
Qué pasó con Felipe Fort y sus acompañantes después del accidente
Tras el episodio, los cuatro jóvenes quedaron muy conmocionados por lo sucedido. Según trascendió, atravesaron un estado de shock debido al peligro que implicó la maniobra sobre la Ruta 5. Sin embargo, ninguno sufrió lesiones. Tanto Felipe como su novia y los dos amigos que viajaban con ellos se encuentran en buen estado de salud.
El periodista también mencionó que César Carozza confirmó que el hijo de Ricardo Fort estaba bien y que los otros ocupantes del vehículo tampoco habían sufrido heridas. "Sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata", señaló Ochoa al finalizar su relato.