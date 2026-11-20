Felipe Fort, hijo del empresario Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito mientras viajaba junto a su novia y dos amigos por la Ruta Nacional 5. El episodio ocurrió el último sábado, en el tramo comprendido entre las localidades bonaerenses de Carlos Casares y 9 de Julio, cuando el vehículo en el que se trasladaban tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal.