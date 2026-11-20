Fórmula 1: cinco pilotos serán penalizados en la grilla del Gran Premio de Las Vegas y uno perderá 35 posiciones
Las modificaciones en las unidades de potencia obligarán a varios equipos a afrontar sanciones. Oscar Piastri y Carlos Sainz perderán 10 lugares, mientras que Oliver Bearman deberá largar desde el fondo.
Resumen para apurados
- Cinco pilotos de F1, entre ellos Sainz y Piastri, serán penalizados este fin de semana en el GP de Las Vegas por exceder los cambios permitidos en sus unidades de potencia.
- Las sanciones surgen tras actualizaciones mecánicas y recambios técnicos de cara al cierre de la temporada, destacando a Oliver Bearman, quien perderá 35 lugares en la grilla.
- Estas penalizaciones alterarán drásticamente el orden de salida del Gran Premio, forzando a figuras clave a remontar posiciones y abriendo oportunidades a otros competidores.
La clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tendrá una particularidad: cinco pilotos ya saben que no podrán conservar la posición que consigan en la sesión. Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman deberán cumplir penalizaciones en la grilla de partida debido a modificaciones realizadas en sus monoplazas. El caso más extremo será el del británico de Haas, que recibió una sanción de 35 puestos.
Las decisiones llegan en un fin de semana marcado por la lluvia, que complicó el desarrollo de los entrenamientos, y por una serie de actualizaciones mecánicas que varios equipos decidieron incorporar en el tramo final de la temporada.
Una de las principales novedades está relacionada con Mercedes, que introdujo una nueva especificación de turbo mediante el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO). Varios equipos que utilizan sus unidades de potencia adoptaron la mejora, aunque no todos sus pilotos recibirán sanciones.
Piastri y Sainz perderán 10 posiciones
Uno de los principales perjudicados será Oscar Piastri, de McLaren. El australiano utilizará su quinto motor de combustión interna de la temporada, cuando el reglamento permite cuatro sin penalización. Por tratarse de la primera vez que supera ese límite, deberá retroceder 10 lugares.
Esto significa que, incluso si consigue la pole position, no podrá largar más adelante del undécimo puesto. Su compañero, Lando Norris, también incorporará la evolución del turbo Mercedes, pero sin recibir sanciones porque se mantiene dentro de la cantidad permitida de componentes.
Una situación similar atravesará Carlos Sainz. El español de Williams utilizará su quinto turbo del año y también perderá 10 posiciones. Su compañero Alexander Albon, en cambio, podrá conservar el lugar que consiga en la clasificación.
Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly también están en condiciones de incorporar la actualización sin sufrir penalizaciones.
Antonelli y Stroll también deberán retroceder
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, recibirá una sanción de cinco posiciones por incorporar su sexto motor de combustión interna. En su caso, el castigo es menor porque ya había superado anteriormente el límite reglamentario para ese componente.
El italiano también utilizará el turbo actualizado, aunque esa modificación no implicará una penalización adicional.
Por su parte, Lance Stroll, de Aston Martin, deberá retroceder 10 lugares. El canadiense incorporará una nueva batería y una centralita electrónica, dos componentes que ya superaron ampliamente las cantidades permitidas para la temporada.
Bearman, el más perjudicado con 35 puestos de sanción
La situación más complicada será la de Oliver Bearman. Haas decidió reemplazar varios elementos de su unidad de potencia, entre ellos el motor de combustión interna, el turbo y el MGU-K.
La acumulación de modificaciones derivó en una penalización de 35 posiciones, por lo que el británico deberá comenzar la carrera desde el fondo de la grilla, independientemente de su rendimiento en la clasificación.
La decisión responde a la intención del equipo de contar con componentes nuevos para las últimas competencias del calendario, aunque condicionará las posibilidades de Bearman en Las Vegas.
De esta manera, el orden de largada del Gran Premio podría ser muy diferente al resultado de la clasificación. Mientras algunos pilotos buscarán conseguir la mejor posición posible, los cinco sancionados deberán afrontar una carrera condicionada por los retrocesos reglamentarios.