La clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tendrá una particularidad: cinco pilotos ya saben que no podrán conservar la posición que consigan en la sesión. Carlos Sainz, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll y Oliver Bearman deberán cumplir penalizaciones en la grilla de partida debido a modificaciones realizadas en sus monoplazas. El caso más extremo será el del británico de Haas, que recibió una sanción de 35 puestos.