"Súper Niño" 2026: cuáles son las ocho ciudades donde el río Paraná podría superar los récords históricos
Un informe meteorológico advierte que el fenómeno climático podría alcanzar una intensidad excepcional durante los próximos meses. Las proyecciones estiman que el nivel del Paraná superaría en hasta 1,20 metros los registros de la histórica crecida de 1983 en algunas localidades.
Resumen para apurados
- Un informe alertó que el "Súper Niño" 2026 provocaría crecidas récord del río Paraná en ocho ciudades argentinas debido al aumento de lluvias torrenciales.
- Las proyecciones superan en hasta 1,2 metros la histórica crecida de 1983, con un 75% de probabilidad de que el evento alcance una intensidad excepcional hacia fin de año.
- Los datos sirven como escenarios de prevención ante eventuales anegamientos, daños en infraestructura y riesgos para la campaña agrícola en las provincias del Litoral.
El fenómeno del "Súper Niño" 2026-2027 genera preocupación por sus posibles consecuencias en distintas regiones de la Argentina. Un informe meteorológico advierte que el fortalecimiento de este evento climático podría provocar precipitaciones superiores a los valores habituales y aumentar el riesgo de crecidas en la cuenca del río Paraná.
Entre los escenarios analizados, ocho ciudades presentan proyecciones de altura del río superiores a los registros utilizados como referencia de la inundación de 1983. En Puerto Iguazú, Posadas, Corrientes y Barranqueras, las estimaciones muestran diferencias de hasta 1,20 metros respecto de aquellos niveles históricos.
El fenómeno comenzó a manifestarse durante agosto y podría extender sus efectos, al menos, hasta octubre. Además, las probabilidades de que alcance una intensidad excepcional entre octubre y diciembre aumentaron del 69% al 75%, según un informe de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda.
El Súper Niño 2026 y el riesgo de nuevas crecidas del Paraná
El episodio de El Niño muestra un progresivo fortalecimiento y un mayor acoplamiento entre el océano y la atmósfera. Este escenario puede favorecer lluvias abundantes en distintas zonas del país, especialmente en el Litoral y en sectores de la cuenca del Plata.
Las provincias que requieren mayor seguimiento son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. También existe preocupación por el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.
El antecedente más relevante es el fenómeno de 1982-1983, cuando un episodio intenso de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro antecedente importante es el de 1997-1998, que también estuvo asociado con inundaciones en distintas localidades del Litoral.
Las ocho ciudades donde el Paraná podría superar los registros de 1983
Las proyecciones incluidas en el informe muestran posibles alturas superiores a las referencias históricas de 1983 en ocho localidades ubicadas a lo largo del río Paraná.
Puerto Iguazú encabeza las estimaciones, con una altura proyectada de 17,60 metros, frente a los 16,40 metros utilizados como referencia histórica. La diferencia alcanza los 1,20 metros.
Estos son los valores estimados para cada ciudad:
Puerto Iguazú: 17,60 metros, frente a los 16,40 metros de 1983. Diferencia: 1,20 metros.
Posadas: 11,47 metros, frente a los 10,27 metros de 1983. Diferencia: 1,20 metros.
Corrientes: 10,20 metros, frente a los 9 metros de 1983. Diferencia: 1,20 metros.
Barranqueras: 10 metros, frente a los 8,80 metros de 1983. Diferencia: 1,20 metros.
Paraná: 8,50 metros, frente a los 7,90 metros de 1983. Diferencia: 0,60 metros.
Santa Fe: 8,20 metros, frente a los 7,60 metros de 1983. Diferencia: 0,60 metros.
Rosario: 7,60 metros, frente a los 7,20 metros de 1983. Diferencia: 0,40 metros.
Tigre: 6,10 metros, frente a los 5,70 metros de 1983. Diferencia: 0,40 metros.
El informe aclara que las alturas están expresadas tomando como referencia el cero del Instituto Nacional del Agua (INA), por lo que no deben compararse directamente con mediciones realizadas bajo el sistema de referencia del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).
Qué puede pasar en la Argentina por el Súper Niño 2026
El fortalecimiento de El Niño también podría tener consecuencias sobre la actividad agropecuaria. Por un lado, las lluvias pueden mejorar las perspectivas para la campaña agrícola gruesa 2026/27. Por otro, los excesos de agua representan un riesgo para los cultivos, la infraestructura y la logística.
Entre los principales problemas que podrían intensificarse aparecen las tormentas severas, los anegamientos, las dificultades de circulación y los inconvenientes sanitarios asociados con la humedad.
Sin embargo, los especialistas advierten que un episodio de El Niño de intensidad excepcional no significa necesariamente que se repetirán las inundaciones históricas de 1983.
El fenómeno climático modifica las probabilidades de determinados patrones de precipitaciones, pero no permite anticipar por sí solo cuánto lloverá en cada región ni qué altura alcanzará el río Paraná en una localidad determinada.
Por eso, las cifras difundidas deben interpretarse como escenarios de riesgo para la planificación y la prevención, no como pronósticos definitivos de una nueva crecida histórica. La evolución de las lluvias, el comportamiento de los afluentes y las condiciones generales de la cuenca serán determinantes para establecer el impacto real del Súper Niño 2026-2027.