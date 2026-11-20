Resumen para apurados
- Andrea del Boca estrenará la obra 'Votemos' el 26 de diciembre en Villa Carlos Paz junto a excompañeros de Gran Hermano para iniciar la temporada de verano.
- El proyecto marca el regreso de la actriz a los escenarios tras 'Brujas' en 2019, luego de su controvertido y expuesto paso por la casa del reality de Telefe.
- La unión de figuras consagradas y exparticipantes de televisión abierta perfila a la obra como una de las apuestas comerciales clave del verano en Córdoba.
Andrea del Boca ya tiene un nuevo desafío profesional después de su paso por Gran Hermano 2026. La actriz regresará a los escenarios con la obra Votemos, pero la noticia que más llamó la atención fue la particular compañía que eligió para esta nueva etapa: compartirá elenco con varios excompañeros del reality.
La propuesta teatral se presentará en Villa Carlos Paz, Córdoba, en el teatro Candilejas. El estreno está previsto para el 26 de diciembre y contará con la participación de Yipio, Juanicar, Anna del Boca y Esteban Prol, entre otros artistas.
Andrea del Boca vuelve a la actuación con una obra en Villa Carlos Paz
Después de varios años alejada de las tablas, Andrea del Boca volverá a protagonizar una propuesta teatral durante la temporada de verano. La actriz encabezará Votemos, un espectáculo que marcará su regreso a la actuación desde su última participación en Brujas, en 2019.
En aquella oportunidad compartió escenario con Viviana Saccone, Andrea Bonelli, Leonora Balcarce y Romina Ricci. Ahora, su nuevo proyecto tendrá una particularidad: estará acompañada por figuras con las que convivió durante su participación en el reality de Telefe.
La obra se estrenará el 26 de diciembre en el teatro Candilejas, uno de los escenarios elegidos para la temporada teatral de Villa Carlos Paz. De esta manera, Andrea se instalará en Córdoba para afrontar una nueva etapa profesional, esta vez con varios rostros conocidos por los seguidores de Gran Hermano.
Quiénes acompañarán a Andrea del Boca en la obra Votemos
Uno de los aspectos que más sorprendió de la propuesta fue la reunión de participantes que compartieron la casa más famosa del país.
Además de Andrea del Boca, el elenco estará integrado por Yipio, Juanicar y Anna del Boca, junto a Esteban Prol y otros artistas.
La combinación de actores y exparticipantes del reality genera expectativa por el nuevo desafío que encararán fuera de la pantalla. Para Del Boca, además, será una oportunidad de volver a conectarse con el público desde el escenario después de una experiencia televisiva que tuvo una fuerte repercusión.
Por qué Andrea del Boca decidió entrar a Gran Hermano 2026
La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026 fue una de las apuestas más comentadas del ciclo. Antes de ingresar a la casa, la actriz explicó que buscaba vivir una experiencia diferente y enfrentarse a un desafío personal.
"Yo creo que esta experiencia para mí es como volver a enamorarme. Estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios. Como cuando uno va a estrenar y estás a punto de salir a escena y sentís todo eso", expresó en su video de presentación, a fines de febrero.
También señaló que, a diferencia de sus trabajos como actriz, dentro del reality no tendría un personaje que la protegiera de la exposición. "Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar. Acá es Andrea, la que está en mi casa. La que cocina, la que lava, la que le encanta el orden", había explicado.
Durante su estadía en el programa protagonizó discusiones, enfrentamientos y distintas situaciones que generaron repercusiones. También sufrió algunos accidentes, entre ellos una caída de boca al piso después de resbalarse con su propia ojota, que le provocó la pérdida de algunas piezas dentales.