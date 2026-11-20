Villa Gesell: se disfrazó de "abuelita" para robar una joyería y terminó huyendo
El delincuente llegó desde Mar del Plata junto a sus cómplices y utilizó un insólito disfraz para intentar llevarse dinero y joyas de un comercio de Villa Gesell. Sin embargo, la reacción de una empleada frustró sus planes.
Resumen para apurados
- Un ladrón disfrazado de anciana intentó asaltar recientemente una joyería en Villa Gesell para sustraer dinero y joyas, pero huyó al ser descubierto.
- La banda viajó desde Mar del Plata y aguardaba en una camioneta para huir. El plan fracasó cuando la trabajadora alertó a los vecinos a los gritos en una zona muy transitada.
- El insólito episodio generó alarma entre los comerciantes locales, quienes reclaman mayor patrullaje ante estas sofisticadas modalidades delictivas previo a la temporada.
Un insólito intento de robo sorprendió a los comerciantes y vecinos de Villa Gesell. Un delincuente llegó a una conocida joyería vestido como una mujer mayor, con la intención de llevarse dinero y objetos de valor. Sin embargo, la reacción de una empleada del local lo obligó a escapar antes de concretar el asalto.
El episodio fue relatado por Luis Otero en Mediodía Noticias, quien explicó que los sospechosos habrían viajado desde Mar del Plata hasta la ciudad balnearia para cometer el delito. Mientras el hombre ingresaba al comercio disfrazado de abuela, sus cómplices lo aguardaban en el exterior, dentro de una camioneta con una de sus puertas abiertas.
Cómo fue el intento de robo a una joyería en Villa Gesell
Según contó el periodista, el delincuente ingresó al establecimiento con ropa de mujer y una apariencia que buscaba hacerlo pasar por una persona mayor. Su objetivo era apoderarse de dinero y joyas de la conocida joyería.
Sin embargo, el plan no salió como esperaba. La empleada del comercio advirtió la situación y comenzó a gritar para alertar sobre lo que estaba sucediendo. La reacción de la trabajadora generó suficiente ruido como para que el sospechoso desistiera del robo y escapara.
Otero también destacó que el negocio está ubicado en una zona muy transitada, por lo que los gritos de la empleada habrían contribuido a frustrar el intento de asalto.
Los cómplices lo esperaban en una camioneta
Otro de los detalles que llamó la atención fue la logística que habrían preparado los delincuentes para concretar el robo. Mientras el hombre disfrazado ingresaba a la joyería, sus cómplices permanecían afuera, dentro de una camioneta y con la puerta abierta para facilitar una rápida huida.
El conductor también señaló que se trataba de un hombre de edad avanzada y remarcó que los sospechosos habían llegado desde Mar del Plata hasta Villa Gesell. La intervención de la empleada terminó por desbaratar el plan y obligó al falso cliente a abandonar el comercio sin llevarse el dinero ni las joyas.