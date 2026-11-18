La última reunión de noviembre promete una jornada de alto nivel en el hipódromo tucumano. El domingo 29 se disputarán tres competencias jerárquicas, con varios de los mejores ejemplares de la región como protagonistas y enfrentamientos que despiertan una gran expectativa. Los clásicos “Irineo Leguisamo-Copa Legislatura de Tucumán” y “Jockey Club”, junto a un especial sobre 1.500 metros, serán los principales atractivos del mitin.
En el clásico “Irineo Leguisamo-Copa Legislatura de Tucumán”, que se correrá sobre 2.000 metros, se medirán los fondistas más experimentados. El santiagueño Ecográfico Rim llegará como uno de los principales candidatos, luego de imponerse en el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”. El representante de la vecina provincia volverá a encontrarse con varios rivales que buscarán tomarse revancha.
Entre ellos estarán Dr. Legasov, Endor Rye, Contursi y Puro Poder Real, en una competencia que promete un desarrollo atractivo. También podría sumarse Seeking Money. La yegua viene de ocupar el cuarto puesto en el especial de 1.600 metros disputado el pasado domingo, donde mostró una destacada reacción en los metros finales y descontó mucho terreno.
El otro clásico de primer nivel será el “Jockey Club”, sobre 1.600 metros. Allí, Truman Capote intentará prolongar su extraordinario presente y conseguir su cuarto triunfo consecutivo. El defensor de la caballeriza “María Isabel” viene demostrando que es el mejor potrillo de la región y buscará ratificarlo antes de emprender viaje al Hipódromo de Palermo, donde en diciembre participará del clásico “Provincias Unidas”.
Entre los posibles adversarios del crédito local aparecen Niky Pink, Aire y Mar, Purple King, Cool Roman y Summanus, ejemplares que intentarán impedir que Truman Capote, que será conducido por el jinete José Alfredo Vizcarra, continúe con su racha ganadora.
La tercera prueba jerárquica será un especial sobre 1.500 metros, que también promete un duelo de alto voltaje entre representantes tucumanos y santiagueños. La delegación visitante llegará con nombres de peso: Nottámbulo, ganador de sus últimas tres presentaciones, El Queencito y Rumor de Fuego. Del lado local estarán Sweet Elementary, Golden Warrior y Jolly Boy.
De esta manera, el hipódromo tucumano se prepara para despedir noviembre con una programación de gran atractivo, que promete muchas emociones.