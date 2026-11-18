La última reunión de noviembre promete una jornada de alto nivel en el hipódromo tucumano. El domingo 29 se disputarán tres competencias jerárquicas, con varios de los mejores ejemplares de la región como protagonistas y enfrentamientos que despiertan una gran expectativa. Los clásicos “Irineo Leguisamo-Copa Legislatura de Tucumán” y “Jockey Club”, junto a un especial sobre 1.500 metros, serán los principales atractivos del mitin.